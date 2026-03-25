C・ロナウド長男がR・マドリー入団か…16歳、再び欧州を希望
レアル・マドリーがクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアとの契約を検討しているようだ。『ジ・アスレティック』や『マルカ』が報じた。
クリスティアーノ・ロナウドの長男であるロナウド・ジュニアは、これまでは父親が所属したクラブのアカデミーに所属してきた。22年からは父親と一緒にサウジアラビアのアルナスルに移籍して、アカデミーでプレーしていた。
ただ報道によると、ロナウド・ジュニアは3月24日からR・マドリーの練習場で育成チームのひとつであるカデテAチームの練習に参加しているという。ウイングプレーヤーとしてテストを受けているようだ。
今年6月に16歳を迎える同選手はより高いレベルに身を置きたいと考えているようで、再び欧州に戻ってプレーする可能性が高くなっているとしている。
クリスティアーノ・ロナウドの長男であるロナウド・ジュニアは、これまでは父親が所属したクラブのアカデミーに所属してきた。22年からは父親と一緒にサウジアラビアのアルナスルに移籍して、アカデミーでプレーしていた。
ただ報道によると、ロナウド・ジュニアは3月24日からR・マドリーの練習場で育成チームのひとつであるカデテAチームの練習に参加しているという。ウイングプレーヤーとしてテストを受けているようだ。
今年6月に16歳を迎える同選手はより高いレベルに身を置きたいと考えているようで、再び欧州に戻ってプレーする可能性が高くなっているとしている。