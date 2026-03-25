フィギュアスケート世界選手権の女子ショートプログラム（ＳＰ）が２５日に行われ、韓国代表イ・ヘイン（２０）が会心の演技で６８・５０点をマークした。

イはミラノ・コルティナ五輪での表現力豊かな演技が注目されたほか、男子の爍寛鹽召凌性瓮ぅ螢◆Ε泪螢縫鵝複横院疂胴顱砲箸劉猫カフェデート瓩複数の米メディアで報じられるなど一躍時の人に。世界的ファッション誌「ヴォーグ・イタリア」の「オリンピック・トップ５ルック」でアジア勢最上位となる２位に選出されるなどその人気が広がっている。

そして迎えた世界選手権では、次々とジャンプやコンビネーションを決めてノーミスの演技を披露。会場を埋め尽くした観客から大歓声を浴びた。その人気が高まっている日本でも、イのパフォーマンスが話題沸騰。ＳＮＳ上では「ヘインちゃんのこのお衣装が好きすぎて美しセイレーンすぎる」「ヘインちゃんすてきだったなー」「ヘイン素晴らしい 絶好調だね！」「ヘインちゃん、ノーミスの美しい演技来たあああぁ！！！ メリハリの効いた素敵演技でした」「ヘインちゃんのシットスピンの回転速度といい質が素晴らしい」「ヘインちゃんナイス！！ 素晴らしい！！ 最高！！ ほんとに最高！！」「ヘインさん衣装も素敵だしスケール大きくて華がある」などと騒然となっている。

人気がさらに過熱しそうな迫真の演技だった。