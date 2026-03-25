元レスラーでタレントの長州力がこのほど、東京・後楽園ホールで行われた、ポケモンの最新作ゲーム「Ｐｏｋéｍｏｎ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ」（Ｓｗｉｔｃｈ版は４月配信開始）のメディア向け先行体験にタレント・武藤十夢と、妹でＡＫＢ４８・武藤小麟と出席。格闘技の聖地で奇跡の“長州ＶＳ武藤”の対決が再び実現した。

ピカチュウとリングインした長州は、リングコールを受けてガッツポーズ。「懐かしいですね」と感慨深げだった。ポケモンの印象については「もう孫がハマって、教えてもらってます。孫の宝物みたいになってるから、ちょっと距離を置いてくれねえかなって思ってますね」と祖父らしい嫉妬心も明かした。

対して、幼少期からプロレス観戦のために同所に訪れていたという十夢は「リングの上に立つ日が来ると思っていなかった」と笑顔。どうやら長州は、姉妹の父が盟友・武藤敬司だと思っていたようで「お父さんは敬司じゃないの？敬司だったら本当しばき倒すぞ！！」とすごむと、小麟も負けじと「ボコボコにします！」と対応。長州は「指をさすな！かわいそうだけど遠慮はしないよ！」とすかさず反応した。

長州と武藤姉妹は、最新作のゲームでエキシビションマッチを実施。長州はレスラーがモチーフとなったポケモン「ガオガエン」を使って専用技「ＤＤラリアット」をお見舞いするなど大いに沸かせたが、白熱の戦いは武藤姉妹に軍配が上がった。“武藤”に負けただけに長州は「なんか感情が入ってきますね。あー悔しい！」と本気で悔しがっていた。