ドバイ・ワールドカップ（３月２８日、ＵＡＥメイダン競馬場・ダート２０００メートル）にフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）を送り出す矢作芳人厩舎の公式Ｘが２５日、枠順について矢作調教師のコメントを伝えた。

ドバイ・ワールドカップデーのメイン競走となるドバイ・ワールドカップは９頭立てで、３着だった昨年の雪辱を狙うフォーエバーヤングが６番ゲートに決まり、公式召任蓮屮疋丱ぅ錙璽襯疋ップ、フォーエバーヤングは６番枠！」と書き出し、「少しでもアクシデントが少ない外枠を希望していたので、まぁまぁ良い枠」と枠順抽選会の様子を伝える画像と動画を添えて、矢作調教師のコメントを投稿している。

また、前年覇者ヒットショーは５番ゲート、フォーエバーヤングの最大のライバルとなりそうなメイダーンは２番ゲートとなった。枠順（ゲート順）は以下の通り。

＜１＞マグニチュード

＜２＞メイダーン

＜３＞ウォークオブスターズ

＜４＞ハートオブオナー

＜５＞ヒットショー

＜６＞フォーエバーヤング

＜７＞インペリアルエンペラー

＜８＞タップリーダー

＜９＞タンバランバ