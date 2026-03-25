【ドバイＷＣ】外枠希望の矢作調教師「まぁまぁ良い枠」 フォーエバーヤングは９頭立ての６番ゲートに確定
ドバイ・ワールドカップ（３月２８日、ＵＡＥメイダン競馬場・ダート２０００メートル）にフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）を送り出す矢作芳人厩舎の公式Ｘが２５日、枠順について矢作調教師のコメントを伝えた。
ドバイ・ワールドカップデーのメイン競走となるドバイ・ワールドカップは９頭立てで、３着だった昨年の雪辱を狙うフォーエバーヤングが６番ゲートに決まり、公式召任蓮屮疋丱ぅ錙璽襯疋ップ、フォーエバーヤングは６番枠！」と書き出し、「少しでもアクシデントが少ない外枠を希望していたので、まぁまぁ良い枠」と枠順抽選会の様子を伝える画像と動画を添えて、矢作調教師のコメントを投稿している。
また、前年覇者ヒットショーは５番ゲート、フォーエバーヤングの最大のライバルとなりそうなメイダーンは２番ゲートとなった。枠順（ゲート順）は以下の通り。
＜１＞マグニチュード
＜２＞メイダーン
＜３＞ウォークオブスターズ
＜４＞ハートオブオナー
＜５＞ヒットショー
＜６＞フォーエバーヤング
＜７＞インペリアルエンペラー
＜８＞タップリーダー
＜９＞タンバランバ