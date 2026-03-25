シンガーソングライター・Avan（アヴァン）の新曲「ぼくのマーチ」が本日3月25日に配信リリースされた。あわせて、MVも公開された。

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「ぼくのマーチ」は、プロデューサーにknoakを迎えたマーチングバンドのような軽快な行進曲。聴く人にとっても、Avan本人にとっても、第一歩を踏み出す楽曲に仕上がっているという。本作は、これまでに「普通至上主義」「ピエロガール」「リグレット」の3曲を2024年にリリースしてから、約1年半ぶりとなる楽曲リリースとなった。なお、ジャケットはデザイナーのジンボウサトシが手掛けている。

公開されたMVは、Avanにとって人生初のMVとなる。監督を務めたのは、映像ディレクターの加藤マニ。撮影はタイで行われ、Avanが乗り物を乗り継ぎ、ギターを片手に最初から最後まで歌い続けているという内容に。楽曲で歌われる〈まだ見ぬ景色〉を人生におけるステージチェンジととらえ、普遍的なメロディによって、どのような場所でも無理なく鳴り響いていく映像になったとのこと。

■Avan コメント

この曲は僕が今まで生きてきてずっと考えてきた事で、ようやく出た一つの答えのような曲です。今まで色々な経験をし、色々な人と出会い、様々な価値観に触れ、何度も考えてきたからできた曲だと思っています。忘れそうになったらいつでも戻ってこれるような、一番底で僕をずっと支えてくれている仲間ができたような気がしています。

■プロデューサー・knoak コメント

Avanさんの持つ世界観にインスパイアされ、遊び心あふれる一曲に仕上がりました。ぜひお聴きください！

■監督・加藤マニ コメント

全ての表現活動において、なぜ彼らは絵筆を、もしくはギターを、はたまたカメラを手に取ろうとしたんだろう。と、今更ながら考えてみたときに、わたしは数十年前に偶々ビデオカメラを手にすることにしましたが、おおよそ、わたしたちに共通する目的として、その表現を通して、まだ見ぬ景色をいつか見てみたいから、わたしたちはそれらを始めたんじゃなかったかなと思っています。

この「まだ見ぬ景色」というのは、それまでこの世に存在していなかった何らかを、作品として生み出したことによって、少なくとも自分の周囲の小さな環境に変化を及ぼすこととも言えますし、またそうした作品が広がることによって、世界がその作者を物理的な遠くまで連れて行ってくれる、例えばバンドにおけるツアーのような、文字通りの「行ったことのなかった場所」でもあります。わたしはこうした「見たことのなかった景色」を見ることができるかもしれない。ということが表現活動における喜びのひとつのように考えています。わたしたちは、大なり小なり、どこか他のところに行ってみたいのです。

「ぼくのマーチ」で歌われる、まだ見ぬ景色は、おそらくわたしたちの日常における、昨日までは香っていなかった花の匂いだったり、いつも歩いていた路地の向こうに見えた知らないパン屋のような、小さな新しさのことと捉えることもでき、春からの新生活に対する不安と期待のような、人生におけるステージチェンジと捉えることもできます。十分に日常のサウンドトラックではあるものの、優しく鳴り響くホーンの音に、どこか完全に我が国の(少なくとも東京の)日常とは異なる景色に彼を置きたくなってしまい、いただいた予算を円からバーツに両替して、タイの友人たちの助けを借りて、一緒に行ったことのない山や湖で撮影することを選びました。とはいえ、本曲の普遍的な美しく温かいメロディによって、どのような場所でも無理なく鳴り響いてゆく映像にできたような気がします。

「ぼくたちのマーチ」ではなく「ぼくの」というタイトルに、ある種のアンチテーゼを感じていて、つまり本来の意味で言うと、行進は大勢が列を整えて歩くことなので、1人ではできないのです。でも彼は、おそらく、それぞれが自分のペースで歩いていく情景を歌にしたんじゃないかなと思い、転じて、映像のラストまで、彼がほとんど歩くことのないまま継続して移動する演出にしています。いざ、自分の足だけで孤独に進まなければならない時も確かに訪れますが、基本的にわたしたちは誰かと共に移動し続けるんだと思っています。まだ見ぬ景色のために。

（文=リアルサウンド編集部）