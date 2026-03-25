元プロレスラーでタレントの長州力（74）が23日、東京・後楽園ホールで行われたポケモン最新作ゲーム「Pokemon Champions（チャンピオンズ）」の発売前メディア向け先行体験会に出席した。

本作はポケモンバトルに特化した最新作ゲーム。NintendoSwitchやスマートフォンでの勝負を気軽に楽しむことができ、ポケモンの世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス（WCS）」のゲーム部門でも使用される。Swich版は年4月8日、スマートフォン版は今年夏の配信を予定している。エキシビジョンマッチのスペシャルゲストとして出演した長州は2019年6月26日の引退以来、6年9カ月ぶりの“聖地”入り。リング上で名前がアナウンスされると、拳を突き上げ「懐かしいですね」と目を細めた。

対するは“武藤”の名を背負ったポケモン好きの武藤十夢、小麟姉妹。姉の十夢が「父がプロレス好きで、小さい時から家族で後楽園ホールにプロレスを見に来てたんですよ」とうれしそうに話すと、「（武藤）敬司じゃない？」と長州。「敬司だったらしばき倒すぞ！」と冗談を飛ばし、2人を笑わせた。

また、7歳の孫がポケモンに夢中で「孫からポケモンを教わってます」と打ち明ける場面も。「気合い入れて育ててます」と愛情を注ぐ一方で、「最近、ポケモンが孫の宝物になってるから、ちょっと距離を置いてくれねえかなって思いますね。会話が少なくなってきてますね」としょんぼり。リング上で繰り広げられたポケモンバトルは武藤姉妹に軍配が上がり、長州は「ああ悔しい！」とぼやいていた。