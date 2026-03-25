元ＡＫＢ４８・武藤十夢（とむ）と妹でＡＫＢ４８の武藤小麟（おりん）がこのほど東京・文京区の後楽園ホールで行われた「Ｐｏｋｅｍｏｎ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ（ポケモンチャンピオンズ）」配信前メディア向け先行体験会に登場し、元プロレスラーの長州力と共演した。

ポケモンバトルに特化した４月に発売予定の最新ゲームの先行体験。芸能界屈指のポケモンファンで知られる２人だが、父の影響でプロレス好きでもあるそうで、十夢は「家族みんなで後楽園ホールに見に来てたんですよ！（父が）この映像見たらびっくりすると思います」と長州とのまさかの共演に興奮気味に話した。

対戦前には、プロレスのリングアナ風に紹介されると、武藤敬司の「プロレスＬＯＶＥポーズ」も披露。バトルでは「孫から教わった」という長州に苦戦を強いられながらも、見事に勝利すると、小麟は「最後まで展開が分からなくて、手に汗握る試合でした。これはたくさんの方にプレーして欲しい」と大絶賛。十夢は「すごいスケールが大きい。強い人同士が戦っているバトルも見てみたい」とゲームの奥深さに魅了されていた。

「Ｐｏｋｅｍｏｎ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ」は４月にＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ版が発売予定。夏には携帯アプリ版の配信も予定されている。