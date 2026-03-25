元プロレスラーでタレントの長州力がこのほど、東京・文京区の後楽園ホールで「Ｐｏｋｅｍｏｎ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ（ポケモンチャンピオンズ）」配信前メディア向け先行体験会に登場した。

ポケモンバトルに特化した４月発売予定の最新ゲームの先行体験。長州は会場に設けられたリング上に登場すると、「懐かしいですね」と感慨深げな表情を浮かべ、プロレス風に紹介されると、右手の拳を高々と突き上げるパフォーマンスも披露した。

対戦相手は、現役時代に激戦を振り広げた武藤敬司と同じ名字で、生粋のポケモンファンで知られるＡＫＢ４８ＯＧの武藤十夢と妹で現役生の武藤小麟。長州は「敬司だったらシバキ倒すよ」と冗談を交えながらも、「かわいそうだけど遠慮はしないよ」と対戦前からやる気満々だった。

バトルでは、長州がガオガエンの「ＤＤラリアット」を繰り出すなど白熱した試合展開に。「孫から教わった」というスキルを存分に発揮したが、惜しくも敗戦。「今日、家帰れないね。正座して（孫に）習ってきます」と悔しそうな表情を浮かべ、「あーくやしい」と肩を下ろして会場を去って行った。

「Ｐｏｋｅｍｏｎ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ」は４月にＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ版が発売予定。夏には携帯アプリ版の配信も予定されている。