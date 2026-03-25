長州力、“引退後初”後楽園ホールにリングイン “武藤”と対戦「なつかしいですね」
元プロレスラー・長州力がこのほど、東京・後楽園ホールで開催された『Pokemon Champions（チャンピオンズ）』発売前メディア向け先行体験会に登場。元AKB48の姉・武藤十夢、AKB48の妹・武藤小麟とともにポケモンバトルを行った。
【写真】長州力のライバル…武藤敬司ポーズを決める武藤姉妹
長州は、引退後初めて後楽園ホールのリングの上に立ち、「なつかしいですね」としみじみ。武藤姉妹と向かい合うと、「父は（武藤）敬司じゃないでしょ？あいつだったら、はっ倒すぜ？」と永遠のライバルの名前を挙げ、息巻いた。
一方、小麟は「絶対に負けません！ボコボコにします！」と気合十分。長州は「かわいそうだけど、遠慮はしないよ？」と重みのあるひと言を浴びせ、宣戦布告した。
激戦の末。ゲームに勝利した武藤姉妹は笑顔でハイタッチ。小麟は「最後まで展開がわからなくて、ドキドキ手に汗握る試合でした。うれしいです」と声を弾ませた。日頃、孫にポケモンを教えてもらっているという長州は「家に帰れないね…正座して習ってきます」と肩を落としていた。
『Pokemon Champions（チャンピオンズ）』は、2026年以降のポケモンの世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス（WCS）』ゲーム部門のタイトルとなるポケモンバトルに特化した最新作。イベントでは、スペシャルゲストによるエキシビションマッチとして、長州力、元AKB48の姉・武藤十夢、AKB48の妹・武藤小麟によるポケモンバトルを開催した。
【写真】長州力のライバル…武藤敬司ポーズを決める武藤姉妹
長州は、引退後初めて後楽園ホールのリングの上に立ち、「なつかしいですね」としみじみ。武藤姉妹と向かい合うと、「父は（武藤）敬司じゃないでしょ？あいつだったら、はっ倒すぜ？」と永遠のライバルの名前を挙げ、息巻いた。
激戦の末。ゲームに勝利した武藤姉妹は笑顔でハイタッチ。小麟は「最後まで展開がわからなくて、ドキドキ手に汗握る試合でした。うれしいです」と声を弾ませた。日頃、孫にポケモンを教えてもらっているという長州は「家に帰れないね…正座して習ってきます」と肩を落としていた。
『Pokemon Champions（チャンピオンズ）』は、2026年以降のポケモンの世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス（WCS）』ゲーム部門のタイトルとなるポケモンバトルに特化した最新作。イベントでは、スペシャルゲストによるエキシビションマッチとして、長州力、元AKB48の姉・武藤十夢、AKB48の妹・武藤小麟によるポケモンバトルを開催した。