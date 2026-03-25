長州力、7歳の孫に夢中「気合を入れて、育てています」 “孫の宝物”に嫉妬も
元プロレスラー・長州力がこのほど、東京・後楽園ホールで開催された『Pokemon Champions（チャンピオンズ）』発売前メディア向け先行体験会に登場。孫をかわいがっているという近況を明かした。
【写真】長州力のライバル…武藤敬司ポーズを決める武藤姉妹
長州はこの日、引退後初めて後楽園ホールのリングに上がった。そして、元AKB48の姉・武藤十夢、AKB48の妹・武藤小麟とともにポケモンバトルをすることに。試合前には、「孫に教えてもらっています」と、告白した。
長州の孫は、現在7歳だといい、「気合を入れて、育てています」とにっこり。「ポケモンが最近、孫の宝物になっているから、ちょっと（孫と）距離を置いてくれねぇかな」と、スタッフの顔を見渡しながらお願いし、「会話が少なくなってきています」と、孫とポケモンの仲に嫉妬していた。
『Pokemon Champions（チャンピオンズ）』は、2026年以降のポケモンの世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス（WCS）』ゲーム部門のタイトルとなるポケモンバトルに特化した最新作。イベントでは、スペシャルゲストによるエキシビションマッチとして、長州VS武藤十夢＆小麟によるポケモンバトルを開催した。
【写真】長州力のライバル…武藤敬司ポーズを決める武藤姉妹
長州はこの日、引退後初めて後楽園ホールのリングに上がった。そして、元AKB48の姉・武藤十夢、AKB48の妹・武藤小麟とともにポケモンバトルをすることに。試合前には、「孫に教えてもらっています」と、告白した。
『Pokemon Champions（チャンピオンズ）』は、2026年以降のポケモンの世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス（WCS）』ゲーム部門のタイトルとなるポケモンバトルに特化した最新作。イベントでは、スペシャルゲストによるエキシビションマッチとして、長州VS武藤十夢＆小麟によるポケモンバトルを開催した。