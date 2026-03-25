直近のリーグ戦ではエヴァートンにまさかの大敗を喫したプレミアリーグのチェルシー。



今季のエヴァートンは得点力不足に悩まされていたが、CFのベトの2ゴールを含む3得点で、チェルシーを粉砕した。



リーグ戦ではニューカッスル戦に続いての敗戦に。公式戦ではCLでパリ・サンジェルマンに連敗を喫しており、4試合連続での黒星となっている。



エヴァートンに敗れたことで勝ち点は積み上げられず、現在は5位リヴァプールと勝ち点1差の6位につけている。





今季のプレミアリーグは5位までが来季のCL出場権を獲得できると予想されており、現状の6位ではその権利を得ることができない。『Daily mail』によると、もし今季チェルシーが来季のCL出場権を獲得できなかったとしても、指揮官であるリアム・ロシニアー氏が解任されることはないようだ。公式戦4連敗中だが、クラブの首脳陣はロシニアー体制の継続を希望している。そんなチェルシーだが、すでに夏の移籍市場に向けて動き始めている。チェルシーは守備陣、特にCBの強化を目指しており、夏のメインターゲットとなっている。リーグ1のレンヌに所属するジェレミー・ジャケはターゲットの1人だったが、リヴァプールとの争奪戦に敗れてしまった。