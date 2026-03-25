梶浦由記が出演する『tiny desk concerts JAPAN』が、3月30日（3月29日深夜）に放送される。

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『tiny desk concerts JAPAN』は、アメリカの公共放送・NPR（National Public Radio）が2008年よりネット展開し、全世界にブームを巻き起こした音楽コンテンツ『tiny desk concerts』の日本版である。2024年春から放送がスタートし、これまでに藤井 風、稲葉浩志（B'z）、ちゃんみなといった多彩なアーティストが出演してきた。「小さな机のコンサート」というタイトルの通り、舞台はNHKのオフィス。アーティストは生声、生音のみという特殊な空間でライブを届けていく。

3月初旬に行われた収録では、梶浦に加えて、彼女の音楽には欠かせないミュージシャンやボーカリストたちが集結した。ピアノの前に座った梶浦がこの日最初に呼び込んだのは、スペシャルゲストのLiSAだった。2人は『劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編』（2020年）の主題歌として大ヒットした「炎」を披露。梶浦の奏でる繊細なピアノの音色に、LiSAの抑揚を効かせた歌声がNHKのオフィスに凛と響きわたった。

是永巧一（Gt）、佐藤強一（Dr）、高橋“Jr.”知治（Ba）、中島オバヲ（Per）といったバンドメンバーに、今野均（Vn）、渡邉栞（Vn）、小林知弘（Va）、西方正輝（Vc）といったストリングス隊を招いて演奏されたのは、TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』の挿入歌であり、“FictionJunction YUUKA”としての代表曲「暁の車」。オリジナルシンガーのYUUKAに、曲の後半からはKAORIもボーカルに加わって2人の美しいハーモニーが響いた。YUUKA と入れ替わるようにして、YURIKO KAIDA、Joelle、LINO LEIA、EMIKOをボーカルに迎えた大所帯で届けられたのは、アニメ『ソードアート・オンライン』の10周年記念テーマソング「蒼穹のファンファーレ」。爽やかな風のように軽やかなサウンドが、昼間のオフィスに吹き抜けていく。

劇場版『空の境界 未来福音』の主題歌「アレルヤ」から続いて披露されたのは「Parade」。演奏前に梶浦は、これから先も自分が音楽を続けていくことを考えた時に思い浮かんだキーワードが“朗らか”だったといい、「余計なものをそぎ落として晴れ渡ったような、そんな明るい気持ちでずっと音楽をやれたら」と語った。梶浦の想いを投影するかのように、優しくあたたかい演奏がオフィスを包んでいた。

収録を終えての取材会で、梶浦は「あまりにもクローズドな空間で、気をつけないとお客さんの存在を忘れそうになるくらい」「ここ以外でしたことがないですし、今後もしないんじゃないかなと思う体験でしたね。とてもよかったです」と特殊な空間でのパフォーマンスについて語った。番組自体は以前から知っていたというが、実際に演奏してみると「部室で遊んでいるような感覚」を抱いたといい、「誰かが弾き始めて、なんとなくみんなでゆるゆると弾いていくような、そういう聞こえ方を楽しむものなのかなと。なので、あまりガチガチに演奏するより、どこかゆるさみたいなものがあった方がきっと届くのかなと感じましたね」と振り返った。

セットリストは番組スタッフと話し合い、視聴者が何を聴きたいかを考えながら決めたという。編成については、「『tiny desk』ということなので、本当にtinyな編成でやろうかなとはじめは思ったんですよ。3人くらいで、歌い手さん1人と、チェロ、ピアノぐらいかなと思ったんですけれど、皆さんが聴きたいであろう曲をやろうと思うと、それだけじゃ足りないから、この人を入れてこの人を入れて……となりまして。ライブをする時はいつも、自分の曲を聴いてもらいたいのが半分、メンバーの自慢をしたいのが半分の気持ちでやっているので、自慢のメンバーを呼びたいなということもあって、結局普段のライブとあまり変わらない編成で来てしまいました（笑）」と明かした。

そんな、普段のメンバーと違う環境でパフォーマンスしたことで、「特にパーカッションや歌は、いつもはこの3倍ぐらいの音量なので」「抑えて演奏した時にこういう風になるんだなとか、案外これでもいけるんだとか、そういうのがすごく面白かったです」と、曲の魅せ方において新たな発見もあったという。最後に、「素敵な歌い手さんと、私の大好きなプレーヤーの皆さんとで演奏させていただいた『tiny desk concerts JAPAN』です。本当に楽しんで聴いていただけたら嬉しいです」と視聴者へメッセージを送った。

（文＝かなざわまゆ）