６人組グローバルボーイズグループ・ＤＸＴＥＥＮが２５日、東京・ダイバーシティ東京プラザで「２ＮＤ ＡＬＢＵＭ『Ｈｅａｒｔ Ｂｅａｔ』リリース記念イベント」を開催した。

雨の降りしきる悪天候の中、多くの「ＮＩＣＯ（ニコ・ファンの総称）」が集結。ＴｉｋＴｏｋの総再生回数１億回超えのバズリ曲「両片想い」と新曲「ハルコイ」を披露し、会場を盛り上げた。

大久保波留は「いつもは雨の日だとテンションが悲しい気持ちになるんですけど、ＮＩＣＯのみんなと今日は会うことができて、最高の一日になりました」と感謝した。

アルバムに収録されている「：Ｄｉａｒｙ」で初の作詞作曲に挑戦した寺尾香信は「リリース直前とか曲が完成した段階では、まだ自分も実感が湧いてなかった。ファンの皆さんと一緒に聴く機会があって、そこで初めて僕の曲が出るんだっていうのを感じましたと同時に、自分で作るだけじゃ曲は完成しないんだなっていうのを改めて思った」と振り返った。次回作にも意欲を示し、「これからもたくさん笑顔も届きたい」と気持ちをあらわにした。

４月からは東名阪ツアーの開催も決まっている。田中笑太郎は「個人個人の魅力がさらに見えるライブになっております」と呼びかけると、平本健も「２ＮＤアルバムをリリースさせてもらったことによって、パフォーマンスの幅が大きく広がった。それぞれの会場で違ったパフォーマンスを表現していきたい」と力を込めた。