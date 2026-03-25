日本代表英国遠征2連戦はNHKが生中継！ 解説は林陵平、イングランド戦のゲストに熊谷紗希が登場
キリンワールドチャレンジ2026の日本代表2連戦（vsスコットランド代表、vsイングランド代表）を中継するNHKが放送チャンネル、放送時間、実況・解説を発表した。
3月29日（日）日本時間2時キックオフのスコットランド戦は、NHK総合テレビで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信。4月1日（水）日本時間3時45分キックオフのイングランド代表戦は、NHK Eテレで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信される。
解説は林陵平、イングランド戦のゲストとしてロンドン・シティ・ライオネスでプレーするなでしこジャパンDF熊谷紗希が登場する。
日本代表vsスコットランド代表
【放送チャンネル】NHK総合
【配信】NHK ONEで同時／見逃し配信
【放送日時】3月29日（日）1時50分〜4時
【解説】林陵平【実況】佐々生佳典【リポーター】下境秀幸 ※副音声は場内音声
日本代表vsイングランド代表
【放送チャンネル】NHK Eテレ
【配信】NHK ONEで同時／見逃し配信
【放送日時】4月1日（水）3時30分〜5時45分
【ゲスト】熊谷紗希【解説】林陵平【実況】下境秀幸【リポーター】佐々生佳典 ※副音声は場内音声
3月29日（日）日本時間2時キックオフのスコットランド戦は、NHK総合テレビで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信。4月1日（水）日本時間3時45分キックオフのイングランド代表戦は、NHK Eテレで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信される。
日本代表vsスコットランド代表
【放送チャンネル】NHK総合
【配信】NHK ONEで同時／見逃し配信
【放送日時】3月29日（日）1時50分〜4時
【解説】林陵平【実況】佐々生佳典【リポーター】下境秀幸 ※副音声は場内音声
日本代表vsイングランド代表
【放送チャンネル】NHK Eテレ
【配信】NHK ONEで同時／見逃し配信
【放送日時】4月1日（水）3時30分〜5時45分
【ゲスト】熊谷紗希【解説】林陵平【実況】下境秀幸【リポーター】佐々生佳典 ※副音声は場内音声