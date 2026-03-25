4月3日から5日まで横浜で開催される『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』内の『Echoes Baa 2026』にて、パペットスンスンがMCを担当する。

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Echoesに所属するアーティストでもあるパペットスンスンが、当日はVTRにて登場。スンスンの特徴的で可愛らしい声と動きでステージを盛り上げる予定だ。

また、三菱商事都市開発株式会社の協力のもと今年新たに誕生する『Echoes Amusement Park Supported by 三菱商事都市開発』では、アーケードゲームやスケートボード、クレーンゲームなど、多彩な遊びが集結。さらに、オリジナルEchoesグッズの販売『Echoes Maaket』の詳細も発表された。

なお、クリエイターコラボレーションTシャツや、崎陽軒とのコラボレーションTシャツの販売も行われる。詳細は公式サイトにて確認可能だ。

（文=リアルサウンド編集部）