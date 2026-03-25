佐倉綾音、冠ラジオ『論理×ロンリー』復帰「多大なるご迷惑をおかけして…」
声優の佐倉綾音が、25日放送のTBSラジオ『佐倉綾音 論理×ロンリー』（毎週水曜 後10：00）に出演。先週放送を花粉症に伴う声帯炎によるのどの不調で、大事を取って休演したが、この日の放送で復帰を果たした。
【写真】おかえり！佐倉綾音、冠ラジオ『論理×ロンリー』復帰
佐倉は、冒頭で「まずは言わせてください。ただいま。そして、多大なるご迷惑をおかけして、大変申し訳ございません。今後は引き続き、自己管理を徹底いたしまして、今年から花粉症デビューをしてしまったので、来年からの対策を引き続き考えてまいりたいと思っております」とコメント。
続けて「ちょっとまだ本調子でなくて、鼻声とぜんそくが残ってしまって。今まで数々体調を崩してきた身としては、これは最終関門のやつだなという風に心得ているので、きっと来週ぐらいには本調子を取り戻して、みなさんに声をお届けできるんじゃないかなと思っております」と呼びかけた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】おかえり！佐倉綾音、冠ラジオ『論理×ロンリー』復帰
佐倉は、冒頭で「まずは言わせてください。ただいま。そして、多大なるご迷惑をおかけして、大変申し訳ございません。今後は引き続き、自己管理を徹底いたしまして、今年から花粉症デビューをしてしまったので、来年からの対策を引き続き考えてまいりたいと思っております」とコメント。
続けて「ちょっとまだ本調子でなくて、鼻声とぜんそくが残ってしまって。今まで数々体調を崩してきた身としては、これは最終関門のやつだなという風に心得ているので、きっと来週ぐらいには本調子を取り戻して、みなさんに声をお届けできるんじゃないかなと思っております」と呼びかけた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。