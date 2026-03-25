「なぜか惹かれるんだよね」モテてモテて仕方のない女性の共通点
決して目立つ存在でもないのに、いつも男性からの注目を集めている女性っていますよね。そんな女性を見ると「私との違いって何だろう？」と気になってしまうもの。そこで今回は、そんなモテてモテて仕方のない女性の共通点を紹介します。
自分の時間や趣味を大切にしている
常に男性に尽くすタイプよりも、自分の時間や趣味を大切にする女性の方がモテる傾向にあります。彼と一緒にいる時間も大切にしつつ、「今日は友達と約束があるの」「この週末は自分の趣味の時間にしたいな」と自分の生活も大切にしている女性に、男性は特別感を抱くのです。
気遣いや気配りができる
モテる女性は常に思いやりのある行動ができる優しさがあるもの。例えば、男性の好きな飲み物を覚えていたり、男性が調子悪そうなときに「大丈夫？」と一言かけたり。見返りを求めない自然な気遣いを見せて男心を掴むのです。また、男性は周りの人（友達や店員さんなど）への接し方をよく見ているもので、周囲の人に対して思いやりを持って接している女性に性格や人柄の良さを感じるようになります。
自己肯定感が高い
自己肯定感が高いのもモテる女性の共通点。例えば、少し変わった趣味があっても隠さずオープンにしたり、失敗談も笑って話せる余裕があったりなどは、自分に自信があるからこそ。こうした姿勢が男性を惹きつける大きな要因になっているのです。
モテ度を高めるには外見を磨くことを意識しがちですが、実は内面からにじみ出る魅力こそが男性を惹きつける要因ということ。ぜひ今回紹介した共通点を意識して、あなたらしい魅力を自然な形でアピールしてみてくださいね。
🌼男性から「追われる女」に。根っからのモテ体質な女性になるコツ