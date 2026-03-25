こんな女性とは交際できない。男性が「恋愛対象にしない女性」の特徴
好きな男性と交際したいと思っても、そもそも恋愛対象として見られないと話は始まりません。
そこで今回は、男性が「恋愛対象にしない女性」の特徴を紹介します。
｜下品な言動が多い
下品な印象の女性より上品な印象の女性の方が男性から好印象なのは当然。
だからこそ、気になる男性の前では下品な言動をしないように意識しましょう。
下品な印象の女性に対して男性は「一緒にいるのが恥ずかしい」と思うものです。
｜機嫌が悪くなると手をつけられない
機嫌が悪くなると手をつけられなくなる女性も男性は避けようとするもの。
誰しも嫌なこと、気に入らないことがあるとは思いますが、単に機嫌の悪い態度を取り続けるのではなく、上手に気持ちを切り替えられるようになりましょう。
｜人を批判することが多い
人を批判することは決して悪いことではありませんが、口を開けば人に対しての不平不満や愚痴、悪口ばかりの女性も男性から避けられてしまうもの。
「人を下に見ている」「いつも上から目線」など、当然のごとく男性からの印象は悪くなっていってしまいます。
もし他人のことを口にする際は、褒めたり、持ち上げたりなど、ポジティブな内容を心がけましょう。
今回紹介した特徴のある女性は男性から恋愛対象として見られない可能性が高いので、自分に当てはまると感じる部分がなら改善していきましょうね。
🌼許さないし、許せない。男性が毛嫌いする「女性の行動」とは