「このままじゃ終われない…」サレ妻が立ち直るまでのリアルなプロセス
夫の不倫が発覚したあと、すぐに前を向ける人は多くありません。怒りや悲しみ、戸惑いが入り混じり、日常の感覚さえ揺らぐこともあります。それでも時間の中で、少しずつ自分の感情と向き合い、立ち直っていくプロセスがあります。
感情が大きく揺れる
最初に訪れるのは、怒りや悲しみ、不安といった強い感情です。何度も考えてしまう、眠れない、気持ちが落ち着かない。こうした状態は自然な反応であり、無理に抑え込もうとするとかえって長引くこともあります。
事実と向き合う時期
少し時間が経つと、「これからどうするか」を考え始める段階に。再構築するのか、距離を取るのか。感情だけでなく、現実的な選択と向き合う時間が必要になります。ここで焦らず整理することが、その後の方向を左右するのです。
自分の生活を取り戻す時期
徐々に意識が自分の生活に戻っていきます。仕事や日常、人との関わりの中で、自分の軸を取り戻していく。相手ではなく“自分がどう生きたいか”に視点が移ることが、立ち直りの大きな一歩となるでしょう。
立ち直りには時間がかかりますが、その過程は決して無駄ではありません。感情と現実の両方に向き合いながら、ゆっくりでも自分の足で立てる感覚を取り戻すこと。それが次の一歩につながっていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「もう耐えられない…」夫の不倫が確信に変わる前、妻が取る行動