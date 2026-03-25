なんとなく素敵で印象的な人と、なぜか印象に残らない人。その差って何？
特別に華やかというわけではないのに、「なんとなく素敵」と印象に残る人がいる一方で、整っているはずなのに印象に残らない人もいるでしょう。この違いは顔立ちやスタイルではなく、“雰囲気の作り方”にあります。
“自分に合うバランス”を知っている
素敵で印象に残る人は、流行をそのまま取り入れるのではなく、自分に合う形に調整しています。似合う色やシルエット、メイクの強さを理解しているため、全体に無理がありません。
すべてを主張しすぎていない
印象に残らない原因は、意外にも“足りない”ではなく“散らかり”です。色・質感・シルエットがバラバラだと、視線が分散してしまうもの。逆に素敵で印象に残る人は、どこか一つにポイントを置いて印象を整えています。
動きや所作に違和感がない
印象は見た目だけでなく、動きでも作られます。姿勢や歩き方、話し方が整っている人は、それだけで人の目に素敵な印象に写るものです。日常の所作が自然で無理がないのも、差が分かれるポイントです。
印象に残るかどうかは、特別な要素ではなく“整い方”の差。自分に合うバランスを知り、主張を絞り、所作を整えるという日々の積み重ねが、自然と「素敵な人」という印象を作っていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼なぜか若く見られる人と、年相応以上に見られてしまう人。その差って何？