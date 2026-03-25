今っぽい服のはずなのに古く見える？若見えコーデの分かれ目は「シルエット設計」
トレンドを意識して服を選んでいるのに、「なぜか少し古く見える」と感じていませんか？その原因は、アイテム選びではなく「シルエット設計」にあるかもしれません。大人世代の若見えは、何を着るかよりも“シルエットをどう見せるか”が重要。ほんの少しのバランスの違いで、印象は大きく変わります。
“Iライン寄せ”で全体を整える
まず意識したいのが、縦のライン。いわゆるIラインをベースにすると、全体はすっきりと見えやすくなります。
ロング丈の羽織りやストレートパンツなど、縦に落ちるシルエットを取り入れるだけで、バランスは自然と整うものです。ただし、全身をストンとまとめすぎると単調に見えることもあるため、あくまで“ベースとして寄せる程度”がちょうどいいでしょう。
“少しの崩し”が今っぽさをつくる
きちんと整えすぎたシルエットは、どこか硬い印象になりがち。今っぽく見せるには、ほんの少しの抜け感が必要です。
トップスを軽くインする、袖をまくる、素材に落ち感を取り入れる。こうした小さな変化が、シルエットに動きを生みます。整えた上で少しだけ崩す。このバランス感が、自然な若々しさにつながるポイントです。
“中途半端”が一番もったいない
タイトすぎるわけでもなく、ゆるすぎるわけでもない。どちらにも振り切れていないシルエットは、全体がぼやけて見えやすくなります。
若見えする人はどこかに軸があります。スッキリ見せたいのか、やわらかく見せたいのか。その方向性が決まっているだけで、着こなしはまとまりやすくなります。
若見えとの分かれ目は、服選びではなく「シルエット設計」。ほんの少しバランスを見直すだけで、同じアイテムでも雰囲気は大きく変わります。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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