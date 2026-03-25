脚が重たい…その原因“ふくらはぎ”？下半身の巡りが整う簡単ストレッチ習慣
ダイエットをしても、なぜか脚だけすっきり見えない。そんなときは、脂肪ではなく“ふくらはぎの硬さ”が影響している可能性があります。ふくらはぎは巡りに関わる重要な部位で、こわばるとむくみやすくなり、脚全体が重たい印象に見えがちに。そこで取り入れたいのが、ふくらはぎをじんわりゆるめるシンプルなストレッチ。下半身の軽さを引き出す習慣です。
【STEP１】姿勢を整える
四つん這いの姿勢から、ゆっくりと腰を持ち上げます。手は肩の真下、膝は腰の真下にセット。かかとを床へ近づけるようにして、脚の後ろ側全体をやさしく伸ばします。背中は丸めすぎず、なめらかなラインを意識しましょう。
【STEP２】ふくらはぎに圧をかける
【STEP３】反対側も同様に
脚を入れ替えて同様に行います。１日３セットを目安に左右の違いを感じながら整えていくことで、下半身全体のバランスが取りやすくなります。
▶︎効かせるコツ
“ほぐそうと頑張る”より、“力を抜いてゆるめる”ことが大切。ふくらはぎは巡りに関わる部位のため、リラックスした状態で圧をかける方が変化を感じやすくなります。呼吸を止めず、心地よさを優先して行いましょう。
脚の印象は、鍛えるだけでなく“整えること”でも変わります。ふくらはぎがゆるむと、下半身全体の軽さやすっきり感につながりやすくなるのは。ぜひ無理のない範囲で習慣化してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的なトレーニング理論を参考に編集部にて再構成しています
🌼脚のラインが軽くなる。１日３分【ひざ下のむくみ・もたつきを整える】簡単ストレッチ