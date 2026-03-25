ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東武東上線の川越駅で人身事故、一時全線で運転見合わせ…午後１１時… 東武東上線の川越駅で人身事故、一時全線で運転見合わせ…午後１１時ごろに再開 東武東上線の川越駅で人身事故、一時全線で運転見合わせ…午後１１時ごろに再開 2026年3月25日 22時29分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ２５日午後９時４４分頃、東武東上線の川越駅で人身事故が発生した。 この影響で、同線は上下線全線で運転を見合わせていたが、午後１１時頃に運転を再開した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト １５歳男が商業施設で女性客刺殺、男の母親に連帯して５４００万円支払い命令…「母親が指導監督怠らなければ防止できた」 春風亭昇太さん、４８年がかりで大学卒業…特製座布団１０枚贈られ「勉強はすごく楽しかった」 ＡＮＡ機長、ＣＡの尻を複数回触り不同意わいせつ罪で在宅起訴…機長の影響力を心配し拒めず 関連情報（BiZ PAGE＋） 井の頭線, 思いやり, 世田谷区, 長野, 海, ダイス, 射出成形機, 沖縄, 静岡, 生花