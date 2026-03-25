神奈川県教育委員会（資料写真）

神奈川県立高校の吹奏楽部で２０２４年度、１年生の女子生徒が複数の生徒からのいじめを背景に精神疾患を発症し、不登校に陥る「重大事態」が発生していたことが２５日分かった。県教育委員会の第三者組織はいじめがあったと認定した上で、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態調査の開始が遅れるなど学校や県教委の対応が後手に回ったと問題視した。

有識者でつくる「県いじめ防止対策調査会」が同日公表した報告書によると、生徒は入学から７月までに、同じ楽器を担当する部員たち同士での写真撮影から外されるなどした。また、県大会の出場メンバーに決まっていたのに、欠席が多いなどとして出場への疑義が部員から副顧問に伝えらたこともいじめとした。

生徒の欠席日数は特段多かったわけではなかったにもかかわらず、顧問らは実態を把握せずに部員の意見に同調。生徒は出場辞退に追い込まれ、泣きながら帰宅した８月１日、母親は学校にいじめの調査を求めた。ところが、学校は同法に基づく組織的な対応をはじめ、適切な調査や支援を怠り「いじめと考えられる具体的な事実はない」と生徒側に伝えた。