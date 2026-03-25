ノア２５日の品川大会で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）がＯＺＡＷＡ（２９）と初対戦した。

ＢＵＳＨＩとＧＨＣタッグ王座を保持する内藤は、４月１２日の名古屋大会でＯＺＡＷＡ＆政岡純とのＶ３戦に臨む。この日はＢＵＳＨＩにＬＴＪのＲＹＵＳＥＩを加えて、極悪軍「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のＯＺＡＷＡ、マサ北宮、杉浦貴組と６人タッグマッチで激突した。

内藤、ＯＺＡＷＡはともに先発。内藤が場外攻撃をにおわせてリングに寝そべるお決まりのムーブを見せれば、ＯＺＡＷＡも同様の動きで返すなど、両者は挑発合戦を繰り広げた。その後も内藤は場外でＯＺＡＷＡと激しくやり合ったが、試合はＲＹＵＳＥＩがマサ北宮のダイビングセントーンで３カウントを奪われ、ＬＴＪ軍が敗北。試合後のリングでも内藤とＯＺＡＷＡは激しい視殺戦を展開していた。

バックステージで内藤は「今日初めてあのうわさのＯＺＡＷＡ選手を体感しましたよ。俺的去年のプロレス大賞ＭＶＰであるＯＺＡＷＡ選手はうわさ通り、いや、うわさ以上だったな」と目を輝かせる。さらには「俺よりキャリアと年齢以外すべての面で上回っているんじゃない？ すごいよ」ともろ手をあげての大絶賛だ。その上で「そんな彼を全身で感じられることがすごく幸せだし、すごく楽しみだよ。彼を経験した俺が一体どうなってしまうのか、自分でも想像できないからね」とＶ３戦での邂逅に期待を膨らませ、控室へ引き上げた。