YONA YONA WEEKENDERSが、新曲「トキオ・ダンジョン」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のリリックビデオを公開した。

結成10周年イヤー第1弾を飾る本楽曲は、ジャングルビートを軸にしたグルーヴィーなサウンドと、混沌とした都市の匂いを呼び起こす一曲だという。バンドが積み上げてきた“ツマミになるグッドミュージック”の香りを残しつつ、10年目のYONA YONA WEEKENDERSの新たな音を鮮明に鳴らすニューシングルに仕上がっているとのことだ。

リリックビデオは、インダストリアルな外階段をメンバーが昇り降りしたり、階段の前で演奏したりする様子を捉えた映像になっており、さまざまな場所で同時多発的に進む日常、交わらないまま同じ夜を生きる人びと――そのバラバラさと刹那感を表現したビデオに仕上がっているという。

https://youtu.be/F4jNLk1utpY

なおYONA YONA WEEKENDERSは、4月7日に東京・EX THEATER ROPPONGIでワンマンライブ＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026 -tokyo-＞を開催する。

◾️＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026＞ 2026年4月7日（火）

＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026 -tokyo-＞

会場 : EX THEATER ROPPONGI

時間：OPEN 18:00 / START 19:00 予定

価格 : 5,500円（1drink別）

チケット発売中：https://eplus.jp/yonayonaweekenders/ 2026年4月25日(土)

＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026 -taipei-＞

会場：The Wall Live House

時間：OPEN 17:00／START 18:00予定

https://gutspromotion.kktix.cc/events/9ca71c0c

主催｜Guts Promotion 問い合わせ｜gutspromotion@gmail.com