パスワードも固定鍵も不要な5層防御！ ポイント機構「無数鍵多重時変成立点理論」

記事ポイント パスワードや固定鍵を使わない次世代セキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」5層の多重高層構造で各層にウイルスチェックと鍵の自動生成を実装ランサムウェア防御率99.7％以上、73種類の攻撃に対応 パスワードや固定鍵を使わない次世代セキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」5層の多重高層構造で各層にウイルスチェックと鍵の自動生成を実装ランサムウェア防御率99.7％以上、73種類の攻撃に対応

ポイント機構とKトラストが、新しいセキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」を公開しています。

従来のセキュリティやゼロトラストを超える次世代の構造として、パスワード不要・鍵非固定・多重高層の自動ウイルスチェック・成立状態の瞬間制御を特徴としています。

ポイント機構「無数鍵多重時変成立点理論」

理論名：無数鍵多重時変成立点理論発表：株式会社ポイント機構・株式会社Kトラストパスワード不要／鍵非固定／多重高層自動ウイルスチェック／成立状態の瞬間制御

ポイント機構とKトラストが共同で公開する「無数鍵多重時変成立点理論」は、従来およびゼロトラストを超える次世代のセキュリティ構造です。

システム内でウイルスを防御する多重高層を備え、固定されたパスワードや鍵を一切使わない点が最大の特徴となっています。

Kトラストは、ポイント機構のA-GELギフトポイント＆A-GELギフトカードの総代理店です。

両社の連携により、本理論の実用化に向けた取り組みが進められています。

従来セキュリティとゼロトラストの限界

従来のセキュリティは、固定ID・固定パスワード・固定鍵・セッション継続という構造のため、一度突破されると横展開が可能になり、認証後に暗号化を実行されるリスクがあります。

ゼロトラストは「誰も信頼しない」という思想で常時認証・継続監視を実現していますが、固定の正解（IDやトークン）が存在するため、認証突破後の攻撃や横展開、実行権の悪用といった課題は依然として残っています。

本理論では、「従来は正解を守る」「ゼロトラストは信用しない」に対し、「成立させない」という根本的に異なるアプローチを採用しています。

固定秘密を持たず、成立を時間イベントとして扱うことで、試行回数が攻撃者に有利に働かない物理学的成立制御モデルとなっています。

成立点セキュリティの核心と多重高層構造

本理論の核心は「成立そのものを一瞬に限定する」点にあります。

通常時に成立空間は存在せず、条件が一致した瞬間にのみ生成され、操作後は即消滅、異常時には即遮断される仕組みです。

つまり成立は再利用不可の”時間イベント”として制御されます。

セキュリティはL1からL5までの5層構造で制御されています。

L1がユーザー・端末・環境確認を行う入口、L2が副作用チェックとしてウイルスや異常挙動を検知します。

L3では複数の暗号鍵を毎回ランダムに生成し、L4で条件一致時のみ一瞬だけ操作を許可、L5で操作終了後に通路ごと消滅させます。

暗号鍵は一時的かつランダムに多層生成され、再利用ができません。

各層で挙動検証・操作正当性検証・権限濫用検証が行われ、異常が検出された場合は次段階の鍵が発行されない仕組みとなっています。

従来はログイン成功で操作が可能になりますが、本理論では最終層まで通過しない限り実行権が付与されません。

ランサムウェアへの対策効果

ランサムウェアは暗号化実行権を必要としますが、本理論ではL3の特権鍵で制御し、副作用検知で遮断、空間消滅で再利用を不可にしています。

設計値としてランサムウェアに対する防御率は99.7％以上、被害確率は約0.3％以下とされており、従来の約55.9％と比較して約176倍の改善倍率です。

フィッシング・AI詐欺・マルウェア・API悪用・横展開など73種類の攻撃に対しても大幅な改善効果が確認されています。

攻撃者が試行を重ねるほど不利になる構造は、従来のセキュリティにはない大きな特徴です。

パスワードや固定鍵を必要としないため、利用者にとって暗証番号管理の負担がなくなります。

5層の多重高層構造が各段階で自動的にウイルスチェックを実施し、異常検知の時点で即座に遮断される仕組みが備わっています。

ランサムウェアをはじめとする73種類の攻撃に対して大幅な防御率向上を実現する、次世代のセキュリティ基盤です。

ポイント機構「無数鍵多重時変成立点理論」の紹介でした。

よくある質問

Q. 無数鍵多重時変成立点理論はゼロトラストと何が違いますか？

A. ゼロトラストは「誰も信頼しない」という思想で常時認証・継続監視を行いますが、固定の正解（IDやトークン）が存在するため認証突破後の攻撃リスクが残ります。

本理論は固定の正解自体を持たず、操作の「成立そのもの」を一瞬に限定することで、突破後の攻撃を構造的に成立させない点が根本的に異なります。

Q. ランサムウェアに対する防御効果はどの程度ですか？

A. 設計値として防御率99.7％以上、被害確率約0.3％以下とされています。

従来の防御率約55.9％と比較して約176倍の改善倍率となっており、暗号化実行権をL3の特権鍵で制御し、副作用検知による遮断と空間消滅による再利用不可の仕組みで実現しています。

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