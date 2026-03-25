人気キャラとの限定コラボが登場！ GOODFOOD「きぃぃりぷコラボ Sundayコレクション」

記事ポイント 三共食品発ブランドGOODFOODが「Sunday」テーマの2026春夏Tシャツ7型を発売朝・昼・夕方・夜の感情を色彩とグラフィックで表現した独自デザイン美容家きぃぃりぷさんをモデルに起用しGOODFOOD公式ECサイトで販売中 三共食品発ブランドGOODFOODが「Sunday」テーマの2026春夏Tシャツ7型を発売朝・昼・夕方・夜の感情を色彩とグラフィックで表現した独自デザイン美容家きぃぃりぷさんをモデルに起用しGOODFOOD公式ECサイトで販売中

三共食品が手がけるライフスタイルブランド「GOODFOOD」から、2026年春夏コレクションが登場しています。

「Sunday」をテーマに一日の時間の流れと感情を表現したTシャツ7型が、GOODFOOD公式ECサイトで販売中です。

美容家きぃぃりぷさんをモデルに起用した、食とファッションの新しい接点を楽しめるコレクションとなっています。

GOODFOOD「きぃぃりぷコラボ Sundayコレクション」

商品名：GOODFOOD 2026春夏コレクション Tシャツ7型テーマ：Sunday（2026 Spring/Summer）発売日：2026年3月24日（火）価格：6,600円（税込）サイズ展開：S／M／L販売場所：GOODFOOD公式ECサイト

GOODFOODは、「日常の豊かさ」をテーマに誕生したライフスタイルブランドです。

バナナの茎を原料とした「BANANA CLOTH」など、食とファッションをつなぐサステナブルなプロダクトを展開しています。

2026年春夏コレクションでは、あえて素材の縛りを設けず、デザインの物語を最もよく伝えられる組成を採用しています。

「自分らしく心地よく過ごす時間」を大切にする価値観が広がるなか、ファッションを通じて日常の質を高める提案がコンセプトです。

今回のコレクションは、装うことで気分を整え、その日の時間に特別な意味を持たせるTシャツに仕上がっています。

テーマ「Sunday」のデザインコンセプト

本コレクションは、朝・昼・午後・夕方・夜といった一日の流れを軸に、各Tシャツに異なる時間帯の空気感を割り当てています。

「ゆったり」「前向き」「楽しさ」「切なさ」といった日曜日に宿る多層的な感情を、カラーリングとグラフィックで表現しているのが特徴です。

撮影では穏やかな自然光や生活感のあるシーンを設計し、特別な瞬間ではなく日常の延長としての心地よさを表現しています。

衣服を通じて「日常の時間」を意識させる点が、GOODFOODのこれまでの素材起点の取り組みとは異なる差別化要素です。

素材に縛りを設けないことで、デザインの物語を最優先にした自由な表現が実現しています。

きぃぃりぷさんとのコラボレーション

今回のコレクションでは、SNSを中心に独自の感性を発信する美容家きぃぃりぷさん（きぃーちゃん）をモデルに起用しています。

「美容を通して人生を底上げする」をコンセプトに活動するきぃぃりぷさんは、ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブ上等』への出演でも知られています。

飾らない等身大のキャラクターと日常の楽しさを発信する姿勢が、「Sunday」のテーマと共鳴したことが起用の理由です。

きぃぃりぷさんはインタビューで、背面が草っぽい柄のTシャツにワイドなオーバーサイズデニムを合わせたラフなコーデがお気に入りだと語っています。

帽子やキャスケットとの組み合わせで雰囲気が出やすく、Tシャツを主役にするなら小物使いが重要とのことです。

「小ギャルの子から大人まで着られる」とファンへのおすすめポイントも紹介しており、野菜系や食品プリントのTシャツに興味がある方にチェックしてほしいとコメントしています。

全7型のラインナップ

赤・黄・青・緑4色のパプリカ輪切りで「Good」の文字を大胆に表現したフロントデザインのTシャツです。

虹色のボーダーで彩ったりんごシルエットに「GF」の文字を重ねた、ポップなワンポイントデザインとなっています。

色とりどりのフルーツを集めて大きな「G」の字を形成した、華やかなワンポイントが目を引きます。

具材たっぷりのサンドイッチ断面で「GOOD」を描き、「Of course it's great!」の手書き文字を添えたバックプリントです。

GOODFOOD「きぃぃりぷコラボ Sundayコレクション」の紹介でした。

よくある質問

Q. 商品名について教えてください。

A. 商品名はGOODFOOD 2026春夏コレクション Tシャツ7型です。

Q. テーマについて教えてください。

A. テーマはSunday（2026 Spring/Summer）です。

Q. 発売日について教えてください。

A. 発売日は2026年3月24日（火）です。

Q. 価格について教えてください。

A. 価格は6,600円（税込）です。

Q. サイズ展開について教えてください。

A. サイズ展開はS／M／Lです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気キャラとの限定コラボが登場！ GOODFOOD「きぃぃりぷコラボ Sundayコレクション」 appeared first on Dtimes.