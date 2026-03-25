お台場で世界を飲み歩く4日間！ ACCEL LINK「世界のお酒フェス」

記事ポイント 世界各国の珍しいお酒を一堂に集めた日本初のアルコールフェス2026年11月20日から23日の4日間、お台場セントラル広場で開催参加テナントや協力企業・団体の一般公募を開始 世界各国の珍しいお酒を一堂に集めた日本初のアルコールフェス2026年11月20日から23日の4日間、お台場セントラル広場で開催参加テナントや協力企業・団体の一般公募を開始

ACCEL LINKが、世界中の珍しいお酒を集めたアルコールフェス「世界のお酒フェス」の開催を発表しています。

2026年11月20日から23日の4日間、お台場セントラル広場にて初開催となり、参加テナントや協力企業・団体の一般公募もスタートしています。

ACCEL LINK「世界のお酒フェス」

イベント名：世界のお酒フェス開催日時：2026年11月20日(金)〜23日(月祝)開催場所：お台場セントラル広場参加テナント数：13店舗参加企業団体数：30社・団体集客予定：3万名

「世界のお酒フェス」は、ビールやワイン、ウイスキーなど日本で日常的に親しまれているお酒以外にも、各国独自の歴史や風土が育てた多彩なお酒を一堂に集めるイベントです。

「世界を飲み歩こう！

」をテーマに掲げ、お酒を通じて外国文化に触れられる場を提供しています。

会場では日本人にも飲みやすいアレンジの紹介に加え、各国のお酒に合う料理も用意されます。

これまで飲む機会が少なかったお酒の魅力や新しい楽しみ方を発見できるフェスとなっています。

参加が決定しているテナント

現時点で参加が決定しているテナントと提供されるお酒は以下の通りです。

アイディ商事：ラム・ベルモットなど（ニカラグアほか）樹商事：カサーシャ（ブラジル）Bar Palinka：パーリンカなど（ハンガリー）フィデア：メスカル・テキーラ（メキシコほか）HOKUTOcorporation：貴腐ワイン（ハンガリー）MARTINOTTI Prosecco Bar & Caffe：プロセッコ・アペロール（イタリア）

ブラジルのカサーシャやハンガリーのパーリンカ、メキシコのメスカルなど、日本ではまだなじみの薄いお酒が揃っています。

各テナントがそれぞれの国の食文化とともにお酒の魅力を届けます。

世界各国の個性豊かなお酒を一度に飲み比べられる貴重な機会です。

フードペアリングを通じて各国の食文化も体感でき、新しいお酒との出会いが楽しめます。

13店舗のテナントが集結するお台場セントラル広場で、4日間にわたり世界のお酒の魅力に触れられます。

世界のお酒フェスの紹介でした。

よくある質問

Q. 世界のお酒フェスはいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年11月20日(金)から23日(月祝)の4日間、お台場セントラル広場で開催されます。

Q. どのようなお酒が楽しめますか？

A. ブラジルのカサーシャ、ハンガリーのパーリンカや貴腐ワイン、メキシコのメスカル・テキーラ、イタリアのプロセッコなど、各国の多彩なお酒が提供されます。

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