dポイント10倍の記念セールも！ つるやゴルフ

記事ポイント つるやゴルフ覚王山店が2026年3月26日にオープンキャロウェイやテーラーメイドなど有名ブランドギアが大特価4日間限定のdポイント10倍キャンペーンや先着プレゼントも実施 つるやゴルフ覚王山店が2026年3月26日にオープンキャロウェイやテーラーメイドなど有名ブランドギアが大特価4日間限定のdポイント10倍キャンペーンや先着プレゼントも実施

ゴルフ用品総合メーカーのつるやゴルフが、名古屋・覚王山エリアに新店舗をオープンします。

最新ギアや有名ブランドウエアを幅広く取り揃え、ゴルフ工房・試打室・測定器も完備した地域最大級の店舗です。

2026年4月5日までのオープン記念セールでは、大特価商品やdポイント10倍キャンペーンが用意されています。

つるやゴルフ「つるやゴルフ覚王山店」

オープン日：2026年3月26日（木）オープン記念セール期間：2026年3月26日（木）〜2026年4月5日（日）オープンセール中営業時間：10:00〜20:00専用駐車場：21台完備※料金はすべて税込

つるやゴルフ覚王山店は、最新ゴルフギアから有名ブランドのウエア・シューズ・グッズまで数多く取り揃えた総合ゴルフショップです。

店内にはゴルフ工房・試打室・測定器を完備しており、初心者から経験者まで幅広く利用できます。

オープン記念セール

2026年3月26日から4月5日までの期間、オープン記念セールが開催されます。

キャロウェイのEPIC SPEEDドライバーが19,900円、Ai-SMOKEドライバーが27,900円と大特価です。

テーラーメイドのQi10ドライバーは34,900円、同モデルのフェアウェイウッドは19,900円で登場します。

PINGのi525アイアン5本セットが59,900円、ODYSSEYの21DFXパターが9,900円となっています。

プーマのスパイクレスシューズは4,990円から7,990円、PING・プーマのキャディバッグ各種は12,900円で販売されています。

有名ブランドウェア各種が最大半額になるなど、大特価商品が多数ラインナップされています。

レディース用商品も豊富で、幅広いゴルファーに対応した品揃えです。

限定特典

2026年3月26日から3月29日までの4日間限定で、全品対象のdポイント10倍キャンペーンが実施されます。

利用者登録とエントリーが必要で、キャンペーンポイントの付与上限は30,000ポイントまでです。

さらに同期間中、10,000円以上の購入で有名ブランドボール2球が各日先着50名にプレゼントされます。

つるやゴルフ独自の「つるやポイント」も同時に貯まります。

つるやゴルフ覚王山店は専用駐車場21台を完備しており、車でも訪れやすくなっています。

有名ブランドのドライバーやアイアンが大特価で手に入るオープン記念セールが魅力です。

ゴルフ工房・試打室・測定器を完備しており、自分に合ったクラブ選びもサポートしてもらえます。

初心者からベテランまで対応した、地域最大級の充実のゴルフショップとなっています。

つるやゴルフ覚王山店の紹介でした。

よくある質問

Q. つるやゴルフ覚王山店のオープン日はいつですか？

A. 2026年3月26日（木）にオープンし、オープン記念セールは2026年4月5日（日）まで開催されます。

Q. dポイント10倍キャンペーンの対象期間と条件は何ですか？

A. 2026年3月26日（木）から3月29日（日）までの4日間限定で、利用者登録とエントリーが必要です。

Q. 先着プレゼントの条件を教えてください。

A. 2026年3月26日から3月29日の期間中に10,000円以上購入した方が対象で、各日先着50名に有名ブランドボール2球がプレゼントされます。

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