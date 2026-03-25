1200万回の給水が万博を変えた！ OSGコーポレーション「ステハジ」プロジェクト ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞

記事ポイント 大阪・関西万博で給水機52台を設置し、1,200万回のサステナブル体験を創出CO2削減量は約1,000tに達し、来場者のごみは当初想定の半分にニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞 大阪・関西万博で給水機52台を設置し、1,200万回のサステナブル体験を創出CO2削減量は約1,000tに達し、来場者のごみは当初想定の半分にニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞

OSGコーポレーションが推進する「ステハジ」プロジェクトが、ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」の環境部門賞を受賞しています。

大阪・関西万博で給水機52台を設置し、会期を通じて1,200万回の給水体験を創出した取り組みが高く評価された受賞です。

OSGコーポレーション「ステハジ」プロジェクト ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞

受賞：ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞受賞日：2026年3月16日受賞企業：株式会社OSGコーポレーション対象活動：大阪・関西万博での給水スポット設置・運営（「ステハジ」プロジェクト）

OSGコーポレーションは「ステハジ」プロジェクトの一環として、大阪・関西万博において給水機52台を設置しています。

この給水スポットは、来場者および運営スタッフへの「気候変動対策、熱中症予防、プラスチックごみ削減」の意識啓発を目的としたものです。

2026年3月16日に開催されたニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」において、この取り組みが環境部門賞として表彰されています。

会期を通じた給水回数は1,200万回にのぼり、CO2削減量は約1,000tに達しています。

開幕当初はペットボトルの空容器で給水する来場者が大半を占めていますが、会期1か月後には半数近くがマイボトルで給水するという行動変容が確認されています。

万博会場で発生する来場者のごみも当初想定の半分に抑えられ、環境負荷の大幅な低減につながる成果です。

給水スポットの実績とCO2削減効果

1,200万回の給水体験によるCO2削減量約1,000tは、マイボトル利用の普及が生み出した具体的な環境貢献の数値です。

この取り組みは、会期前から「ステハジ」プロジェクトに賛同する共創メンバー506団体との連携によって実現しています。

企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブが一体となり、来場者の意識と行動を変える仕組みを構築しています。

給水スポットでは来場者が気軽に水分補給できる環境が整えられ、熱中症予防にも大きく寄与しています。

ニューズウィーク日本版「SDGsアワード」とは

ニューズウィーク日本版「SDGsアワード」は、日本の企業・団体が実践するSDGsの事例に光を当てることを目的とした、ニューズウィーク日本版主催のアワードです。

第3回となる今回は、「環境部門」「脱炭素部門」「社会部門」「地域課題部門」「経済部門」の5つの部門に加え、「最優秀賞」「学生部門」「特別賞」の合計8部門で表彰が行われています。

審査には、外部審査員としてSDGs研究の第一人者である慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科の蟹江憲史教授が参加しています。

優れた取り組みを評価・表彰するだけでなく、社会課題の解決に向けた新たな発信の場を創出するアワードとなっています。

「ステハジ」プロジェクトについて

「ステハジ」プロジェクトとは、”使い捨ては恥ずかしい”という考え方を通して、海洋プラスチック問題やさまざまな社会課題に取り組むプロジェクトです。

個人・企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブが一体となって啓発・実践し、行動変容に取り組んでいます。

2026年3月17日現在、506団体が加盟しています。

大阪・関西万博での給水活動を通じて、1,200万回のサステナブル体験とCO2約1,000tの削減を実現した「ステハジ」プロジェクトは、日常の行動変容を促す取り組みとして注目を集めています。

506団体にのぼる共創メンバーとの連携が、来場者のごみを当初想定の半分に抑えるという具体的な成果を生み出しています。

マイボトル利用の広がりが示す通り、一人ひとりの意識が環境貢献につながる仕組みが構築されています。

OSGコーポレーション「ステハジ」プロジェクトの紹介でした。

よくある質問

Q. 「ステハジ」プロジェクトとは何ですか？

A. “使い捨ては恥ずかしい”という考え方を通して、海洋プラスチック問題やさまざまな社会課題に個人・企業・自治体・団体が一体となって取り組むプロジェクトです。2026年3月17日現在、506団体が加盟しています。

Q. 大阪・関西万博での給水回数とCO2削減量はどのくらいですか？

A. 会期を通じて1,200万回の給水体験が創出され、CO2削減量は約1,000tに達しています。

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