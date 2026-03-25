記事ポイント 独自技術で測定のばらつきを大幅に低減した第2世代UCI硬さ計20〜2,000HVの広い測定範囲で軟質金属から超硬合金まで対応Bluetooth接続と専用アプリで測定結果を遠隔共有可能 独自技術で測定のばらつきを大幅に低減した第2世代UCI硬さ計20〜2,000HVの広い測定範囲で軟質金属から超硬合金まで対応Bluetooth接続と専用アプリで測定結果を遠隔共有可能

ダコタ・ジャパンから、第2世代のUCI硬さ計『Lab UCI Pro』が登場します。

熟練を問わず誰でも安定した高精度測定を実現する、新世代の金属硬さ試験機です。

ダコタ・ジャパン「Lab UCI Pro」

販売開始：2026年3月25日製品名：Lab UCI Pro販売元：ダコタ・ジャパン株式会社

『Lab UCI Pro』は、従来のUCI硬さ計の課題であった測定の繰り返し性を大幅に改善し、測定精度を向上させた第2世代のUCI硬さ計です。

UCI方式はリバウンド（リーブ）方式と比較して測定に熟練を要し、検査員間で測定値にばらつきが生じやすいという課題があります。

『Lab UCI Pro』は独自の技術により測定値のばらつきを大幅に抑制し、リバウンド方式のように誰でも安定した測定を行えます。

圧倒的な測定精度と再現性

小型のコイルスプリングのような部品にも正確にプローブを押し当て、安定した硬度測定を実現しています。

圧痕が極めて小さく目立たないため、製品検査にも使用されています。

薄板や小物部品の硬さ測定にも対応しており、現場で直接測定を行えます。

本体重量は約160gと軽く、手にフィットする人間工学に基づくデザインを採用しています。

複雑形状・狭隘部にも対応

ギア（歯車）の歯面のように接触が困難な部位も、保護ノズルを外すことで測定が可能です。

複雑な形状の部品や熱影響部（HAZ）、熱処理による表面硬化層の測定にも対応しています。

狭隘部であっても、プローブの先端をダイレクトに押し当てて精密な測定を行えます。

小物部品への測定も得意としており、20〜2,000HVという非常に広い硬さ測定範囲を備えています。

純アルミニウムや銅などの軟質金属から、炭素鋼・工具鋼・焼入れ鋼、さらには超硬合金まで幅広い金属材料に対応します。

Bluetooth連携と専用アプリ

Bluetoothによるスマートフォン・タブレットとの接続に対応しています。

専用アプリ『NOVOTEST Lab』を使用すれば、大画面で測定値を確認できるほか、測定結果（レポート、動画、写真）を遠隔地と簡単に共有できます。

大型構造物や配管のような現場測定にも活躍し、溶接部や熱影響部の品質管理に役立ちます。

製品にはプローブ本体のほか、キャリングケース・USB充電アダプター・充電ケーブルが同梱されています。

独自技術による測定ばらつきの大幅低減で、UCI硬さ計の性能を次のステージへ引き上げています。

約160gの軽量ボディと人間工学デザインにより、長時間の測定作業でも快適に使用できます。

20〜2,000HVの広範な測定範囲とBluetooth連携が、現場から検査室まであらゆるシーンでの硬さ測定を支えています。

ダコタ・ジャパン「Lab UCI Pro」の紹介でした。

よくある質問

Q. Lab UCI Proの測定範囲はどのくらいですか？

A. 20〜2,000HVという非常に広い硬さ測定範囲を備えており、純アルミニウムや銅などの軟質金属から超硬合金まで幅広い金属材料に対応しています。

Q. スマートフォンとの連携は可能ですか？

A. Bluetoothによるスマートフォン・タブレットとの接続に対応しています。

専用アプリ『NOVOTEST Lab』を使用することで、大画面での測定値確認や測定結果の遠隔共有が可能です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 熟練不要で誰でも安定測定！ ダコタ・ジャパン「Lab UCI Pro」 appeared first on Dtimes.