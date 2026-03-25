会員登録なしで使える新発想！ ポイント機構「A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード」

記事ポイント 会員登録・個人情報入力なしでアプリをダウンロードするだけで利用可能最大40％還元・発行手数料0円の循環型ポイントシステム公式YouTubeチャンネルが登録者1,000人を突破し動画型ビジネスインフラとして機能 会員登録・個人情報入力なしでアプリをダウンロードするだけで利用可能最大40％還元・発行手数料0円の循環型ポイントシステム公式YouTubeチャンネルが登録者1,000人を突破し動画型ビジネスインフラとして機能

ポイント機構が展開する「A-GELギフトポイント」および「A-GELギフトカード」の公式YouTubeチャンネルが、登録者1,000人を突破しています。

会員登録不要で使えるポイント経済圏と、BtoB特化の動画インフラが融合した注目のサービスです。

ポイント機構「A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード」

サービス名：A-GELギフトポイント／A-GELギフトカード提供：株式会社ポイント機構（東京都渋谷区）会員登録不要・最大40％還元・発行手数料0円

A-GELギフトポイントは、企業・店舗・消費者をつなぐ循環型ポイントシステムです。

最大40％の高還元設計と発行手数料0円を実現しており、従来のポイント制度とは異なる経済モデルとなっています。

ポイントの流通そのものが消費行動を活性化させ、売上増加とコスト削減を同時に達成できる仕組みです。

会員登録不要のアプリ設計

本サービス最大の特徴は、会員登録および個人情報の入力を一切必要としない設計にあります。

ユーザーはアプリをダウンロードするだけで、A-GELギフトポイントの受取・利用やA-GELギフトカードの保存・利用が即座に可能です。

従来のサービスで発生していた煩雑な登録手続きが不要となっており、登録時の離脱防止やUXの大幅な向上につながっています。

個人情報を保持しない設計のため、情報管理リスクの低減も同時に実現しています。

「ログインを前提としない新しいアプリケーション利用モデル」として、A-GELは従来の常識を覆すアプローチを採用しています。

YouTubeを活用した動画型ビジネスインフラ

公式YouTubeチャンネルは、単なる企業広報ではなく、企業・店舗・代理店向けに導入方法や業種別活用事例を解説する「動画型ビジネスインフラ」として運用されています。

飲食・美容・スポーツなどの業種別導入事例や、収益構造の可視化、代理店ビジネスの仕組み解説といった実務型コンテンツが中心です。

導入検討企業や代理店候補といった質の高い視聴者層の獲得に成功しており、登録者1,000人という節目を迎えています。

さらに、基礎理解コンテンツから実務導入講座、代理店育成プログラムまでを段階的に提供し、「教育によって拡張する経済圏」の構築を進めています。

営業・教育・導入支援を一体化した動画プラットフォームとして、導入スピードの向上や営業力の標準化に寄与しています。

中小企業の販促支援や広告コスト削減、新たな収益機会の創出、地域経済の活性化など、社会課題の解決にも貢献するサービスです。

会員登録不要という革新的な設計により、ユーザーはダウンロード直後からポイント経済圏に参加できます。

最大40％還元と発行手数料0円を両立した独自モデルは、企業にとっても導入しやすい仕組みとなっています。

BtoB特化の動画コンテンツが営業・教育・導入支援をワンストップで担い、経済圏の拡大を加速させています。

A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカードの紹介でした。

よくある質問

Q. A-GELギフトポイントの利用に会員登録は必要ですか？

A. 会員登録や個人情報の入力は不要です。

アプリをダウンロードするだけで、ポイントの受取や利用が即座に可能となっています。

Q. A-GELギフトポイントの還元率と発行手数料はどのくらいですか？

A. 最大40％の高還元設計となっており、発行手数料は0円です。

ポイントの流通が消費行動を活性化させる循環型の経済モデルを採用しています。

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