日本初の荷物専用新幹線の運用が23日から、東北新幹線の盛岡・東京間で始まった。山形新幹線「E3系」の客席をすべて取り払い、荷崩れを防ぐベルトや滑り止めをつけて、貨物車として改造。積載量は段ボール1000箱程度となっている。車両は7両で、E5系「やまびこ」旅客車10両と連結する。

JR東日本は旅客輸送を担当しているため、乗客と一緒に運ぶ「貨客混載」という形式でしか荷物を運べない。そのため、旅客車両と連結している。

運行は当面の間1日1便、上り専用だ。盛岡市の盛岡新幹線車両センターを正午に出発し、16時ごろに東京新幹線車両センターに到着する。医療品や電子部品も取り扱う予定となっており、仙台、新潟エリアからの輸送も目指す。日本の物流を支える新しいインフラとして期待されている。なお、初日の23日は精密機器、生鮮品、加工品、駅弁など約800個の荷物が輸送された。

新幹線を物流に使う貨物新幹線計画は、何度も議論に上がっては消えるを繰り返してきた。1964年に開業した東海道新幹線にも、旅客輸送だけでなく貨物輸送の計画があった。しかし、旅客列車本数の増加、鉄道貨物輸送の没落から計画は消滅。北海道新幹線では、在来線を新幹線に車体ごと積載する「トレイン・オン・トレイン」の構想があったが、技術的な課題から実現しなかった。

2008年には、再び東海道物流新幹線構想として東京から関西にかけて新東名高速道路や新名神高速道路などの中央分離帯などを活用する案が検討されたが、車線が増えるなどして事実上消滅した。

前身のはこビュンが2021年スタート

新幹線による輸送が再び注目されるきっかけになったのは、2017年7月に東京駅で行われた「朝採れ新幹線マルシェ」だ。JR東日本エリアで収穫した野菜や果物を新幹線で輸送し、販売するというイベントだった。その後、2021年に荷物輸送サービス「はこビュン」がスタート。その際は、新青森から東京間で、10両のうち2両の座席間を利用して輸送していた。荷物専用新幹線は、はこビュンの5倍の積載量だ。

在来線の貨物列車との違いは、スピードだ。貨物列車は最高時速110キロなのに対し、荷物専用新幹線は275キロで走行できる。また、積載についても貨物列車は重い品を大量に輸送することが目的だが、新幹線は荷物を揺らさずに運べるため、精密機器や生鮮品、緊急性の高いものの輸送に向いている。

2024年問題で明らかになった、トラックドライバー不足や物流の諸問題。荷物用新幹線が全国で運用できるようになれば、新たな物流手段となる。全国で運用されるようなインフラとなれるか、期待がかかっている。