レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの佐々木美乃里（29）が25日、自身のインスタグラムを更新。25年シーズンでもっとも活躍したレースアンバサダーを表彰する「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー25−26」に輝いたことを報告した。

「この度、『レースクイーン・オブ・ザ・イヤー25−26』を受賞いたしました!!」と伝え、金色のビキニ水着姿でティアラや黒のリボンを付け、トロフィーを持って笑顔を見せるショットを公開。「歴代、トップレースクイーンの方々が受賞されている名誉ある賞をいただけて本当に光栄ですハート いつも応援してくださる皆様のおかげです!! ありがとうございます この賞に恥じないよう、今シーズンも、サーキットで活動できることに感謝しモータースポーツの魅力をより多くの方に広めていけるよう務めたいです」と心境をつづった。

「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」は00年度より開始。初代受賞者は女優吉岡美穂で、モデルの菜々緒や、現在は政治家として活躍する森下千里らも受賞している。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「当然の結果」「ステキさが認められましたね」「サイコーだね」「さすが」などのコメントが寄せられている。

佐々木は岐阜県出身。歯科衛生士時代に名古屋駅でスカウトされモデルデビュー。22年からレースクイーン活動も開始。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員特別賞と東京中日スポーツ新人賞をダブル受賞。24年10月公開の映画「さよならは5月の風のように」で映画初主演。「レースアンバサダーアワード2024」では大賞5人に選出されただけでなく、週刊プレイボーイ賞と東京中日スポーツ賞の“3冠”。25年5月発売の「週刊プレイボーイ」で単独グラビア掲載。25年はスーパーGTの「KeePerAngels」やスーパー耐久の「raffineeLady」で活躍。今季はスーパーGTの「ARTA GALS」、スーパー耐久の「テクノファーストレディ」などでレースアンバサダーを務める。格闘技イベントK−1をラウンドガールなどで盛り上げる「K−1ガールズ」や、東京オートサロンのイメージガールなども経験。TBS系「水曜日のダウンタウン」に「満腹×ジャンケン」企画などに出演し美貌が注目を浴びた。特技はバドミントン、バスケットボール、歯磨き。趣味は旅行、美容。好きな食べ物はエビ、トマト、フルーツ。歯科衛生士の国家資格取得。163センチ。血液型B。愛称は「みのりん」。