SUPER EIGHTをはじめとした関西ジュニアOBと、現役関西ジュニアの総勢92人が24日、5月末で閉館する大阪松竹座に集結し、別れを告げました。

大阪松竹座で行われた関西ジュニアの公演の歴史は、1999年12月の『KANSAI Jr. CONCERT』から始まり、舞台なども含めてこれまでに60作品以上、約1800公演が上演されてきたといいます。

そんな大阪松竹座で24日、『ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。〜』が開催されました。

公演には、関西ジュニアOBのSUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ! group、King & Princeの永瀬廉さん、Snow Manの向井康二さん、室龍太さん、今江大地さん、そして現役の関西ジュニアが集結。

トップバッターを飾ったのは、Aぇ! group。末澤誠也さんが「松竹座！ 今日は俺たちと最高の卒業式にしようぜー！」と呼びかけ、『Firebird』のパフォーマンスがスタートしました。その後は、なにわ男子、WEST.が登場。

3グループで『バンバンッ!!』を披露すると、西畑大吾さんの呼び込みで永瀬さん、向井さん、室さん、今江さんが登場し、会場を盛り上げました。続くSUPER EIGHTは、デビュー曲『浪速いろは節』をパフォーマンスしました。

MCでは、事前アンケートの回答をもとに松竹座での思い出を振り返るコーナーを実施。セリフが飛んでしまった、早着替えが間に合わなかったという公演中の失敗談など、今だから笑えるエピソードが飛び出し、笑いに包まれました。

後半は、舞台『ANOTHER』で後輩たちに歌い継がれた『旅人』からスタート。花道のすっぽんからせり上がった村上信五さんの語り口調で始まると、シークレットゲストとして内博貴さんが歌いながら登場。

さらに現在のグループの垣根を越え、かつてのユニットメンバーでパフォーマンス。重岡大毅さん×神山智洋さん×藤井流星さん×小瀧望さん（7WEST）の『Dail Up』に始まり、桐山照史さん×中間淳太さん（B.A.D.）の『V.I.P.』、茺田崇裕さん×室龍太さん（BOYS）の『夢色クロニクル』、永瀬廉さん×西畑大吾さん×正門良規さん（A ぇ少年）や、永瀬さん×西畑さん×大西流星さん（なにわ皇子）もパフォーマンスを披露しました。

向井さんはユニット・King of 関西として披露していた『2nd Movement』を西畑さん、大西さんと3人で歌い、客席を沸かせました。

その後、関西ジュニアの代表曲『関西アイランド』を全員で届けた後は、各グループから松竹座への熱い思いを込めた挨拶が。最後は、最年長の横山裕さんが「松竹座は閉館しますが、僕たちの中でずっと生き続けます。これは間違いなく事実です。松竹座がなかったら、僕らはこんなすてきなステージに立てていないです」とコメント。最後はSUPER EIGHTから生まれた、関西ジュニアの名曲『大阪ロマネスク』を全員で歌い届けました。

そしてみんなで手をつなぎ、横山さんの「ほんまおおきに」の音頭に続いて、全員で両手を上げ「大阪松竹座！」と叫び、華々しく幕を下ろしました。その後も鳴り止まない客席の拍手に、再び幕が上がると『世界を明るく照らしましょう』を披露し、大阪松竹座に別れを告げました。