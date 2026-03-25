アナクロ系YouTubeチャンネル「フィルムエストTV」の西井紘輝が監督を務める中編ファウンドフッテージホラー『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』が４月24日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。

舞台は茨城県に実在した遊園地「ガマランド」。平成初期の空気感が漂うその場所で、とあるVHSに映し出された“沢田美由紀”をめぐる不可解な物語が描かれる。

ポスタービジュアルでは、ビデオカメラを回すカップルのうしろで「ガマランド」のシンボルである巨大なガマカエル像が並々ならぬ存在感を放っている。

予告編は、清水康平と沢田美由紀のカップルがビデオカメラで記録するレトロで軽快なデートムービーから始まり、二人が「ガマランド」に到着すると状況が一変してしまう。闇に包まれたガマランドで遭遇する白い人影、ただならぬ空気。不自然な笑顔を見せていた美由紀はやがて、「康平！康平！」と必死に叫び始め……。タイトルから想像の及ばない怖さ。

『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』

2026年4月24日（金）より全国順次公開

監督・脚本・編集：西井紘輝

企画・製作・配給：NOTHING NEW

制作プロダクション：フィルムエストTV／テレビ朝日映像

場面写真

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