7人組ガールズグループ・HANAが日やけ止めブランドの新CMに出演。メンバー同士の決め事を明かしました。

HANAが出演したのは『サンカット』の新CM。ブランドの特徴である“絶対やかない”という言葉にちなみ、メンバー同士で「絶対○○」と決めていることを聞かれると、NAOKOさんは「私たちには“絶対脱力”というものがあります。これは毎パフォーマンス前に、メンバー全員で集まって部屋を暗くして（全員で）脱力する時間を過ごしてから、パフォーマンスに挑んでいるんです」とグループのルーティーンを明かしました。

さらに、4月にデビュー1周年を迎えるHANAが“守りたいもの”について、YURIさんは「やっぱり、守りたいのは“メンバー”です！」と回答。「デビュー1周年ということで、これから先も、ずっと長く一緒にいる存在だと思うので、ずっと支え合いながら守っていきたいなと思ってます」と思いを語ると、メンバー全員が「そうですよね！！」と賛同しました。

また、NAOKOさんも「本当に日々たくさんの方に支えていただいていますし、もちろんHONEYs（ファンネーム）のこともずっと家族だと思っているので、みんながずっと幸せでいられるように守るといいますか、一緒に楽しめるようにこれから先も過ごしていきたいです」とコメントしました。