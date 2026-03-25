囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２８）と挑戦者・芝野虎丸十段（２６）の第７局が２５日午前９時、神奈川県箱根町の「ホテル花月園」で始まり、午後５時３０分、芝野十段が９７手目を封じて、１日目を終えた。

５連覇と「名誉棋聖」の資格獲得がかかる一力棋聖と、棋聖初戴冠（たいかん）を目指す芝野十段の頂上決戦は、互いに３勝ずつのフルセットにもつれ込んだ。

本局は黒４５までで白が実利、黒は厚みを主張する展開になった。一力棋聖は白８０、８２と中央で譲らない姿勢を見せた。芝野十段も黒８１、８３から左辺の黒を動き出し、中央から右辺にのびる白石を攻めようと機会をうかがっている。

解説の伊田篤史九段は「目に見える地合いは白が少しリードしているので、黒が中央の白の一団をどれだけうまく攻められるかがポイントになる。次の一手は本局の分岐点になると思う」と話している。

【１日目】封じ手まで １〜９６手 持ち時間各８時間 白・一力４・１０分 黒・芝野３・５０分