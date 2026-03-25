守備練習中に笑顔を見せる横浜ＤｅＮＡの筒香＝横浜スタジアム

上半身のコンディション不良を訴え、開幕１軍スタートが微妙な状況だった横浜ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手（３４）について、相川亮二監督（４９）は２５日、予定通りメンバー入りする方針を明らかにした。

同日、横浜スタジアムでヤクルトとの開幕戦を見据えてナイター練習が行われた。冷たい雨が降りしきる中、野手陣はノックやフライ処理で調整。筒香は室内で打撃練習を行った後、グラウンドでは一塁守備でノックを受けるなどして軽快な動きを見せた。状態について問われると、「良くなっている。打撃の方も全く問題ない」と回復ぶりを強調。一方で、開幕戦出場は「トレーナーの方も含めて話しながら」と話すにとどめた。

開幕１軍入りを見送り、ファームで調子を整えてから再合流する選択肢もあるが、相川監督は２６日に公示される開幕戦の出場選手登録に、筒香を加えることを明言。ただ、起用に関しては慎重な姿勢を崩さず、「本人は絶対にいきたいだろうし、そこを僕がどう考えるか。長期（離脱）というのは一番やってはいけない」と語った。

今季から７年ぶりの主将に復帰した筒香のリーダーシップも重要視する指揮官は「ここまで若手の選手たちをすごく引っ張ってくれて、いいチームにしてくれた」と、プレー以外の面でも期待を寄せた。