乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。3月19日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、6期生メンバーの森平麗心（もりひら・うるみ）と岩手県に行った「乃木坂、逃避行。SEASON4」（Lemino）について語りました。

乃木坂46の賀喜遥香

＜リスナーからのメッセージ＞「『乃木坂、逃避行。』を観させていただきました！ 流鏑馬（やぶさめ）をする遥香先生や、うるみ色の器を作るなかで、職人さんに褒められてニコニコになる遥香先生など、いろんな遥香先生を見られました！ 特に炉端焼きのシーンで、遥香先生が『うるみん（森平の愛称）の焼いた貝が苦しんでる』とイジる様子を見て、普段はあまり後輩をイジるイメージがないので、うるみんと距離が近づいているように感じたのが一番の発見です！」（長崎県 22歳）賀喜：「乃木坂、逃避行。」というLeminoで配信中の番組がありまして、今シーズン4なんですけど、そこで私が6期生の森平麗心ちゃんと2人で岩手県に行かせていただいたんですよ！ 1泊2日でいろんなところに行きました。「雪遊びがしたい！」っていうことで、そりすべりとかいろいろできる場所に行ったりしました。あと、メッセージにも書いてくれていたけど、漆の器とかを作れる工芸店があって、そのお店の名前が「うるみ工芸」で「うるみんと同じ名前じゃん！」と思って、2人で「行ってみたい！」っていうことで行かせていただいたところなんです。そこでは、器にイラストが描けるということだったので、私がうるみんの分を描いて、うるみんが私の分を描いて交換しましょうってなって、一緒にお絵描きしたりしました。直径10センチくらいのお皿にイラストを描いたので、ものすごく細かい作業だったんですけど、猫とか食べたご飯とか、岩手の思い出を小さく描いていたら、お店の人に「手先が器用ですね〜！」って褒められました（笑）。「はい！ 手先が器用なところが取り柄で生きてきました！」って言って（笑）。あと流鏑馬も！ 馬に乗って弓矢で的を射るみたいな、日本古来の武士の遊びというか、訓練っていうのかな？ それを体験できるということでやってみたんですけど、2回やって2回とも命中したんですよ！そうしたら先生に「なかなか的に当てるのも難しいし、力がないと弓を引いて刺さらないから、センスがありますよ！」って言われて、“私、流鏑馬のセンスがあるんだ！”と思って（笑）。それも楽しかった〜。やったことがないことを岩手県でたくさんできました！

乃木坂46の賀喜遥香

うるみんと2人で行ったんですけど、うるみんが（乃木坂46に）入ってきてくれたときから、私のことを「好き」って言ってくれていて、それがうれしくて！ 2人で旅行する形だったんですけど、いっぱいいろんなお話もできて仲良くなれたし、うるみんがずっとかわいいんですよね〜！ でも、うるみんが「私、もっとかわいくなりたいです！」って言うから、「もうかわいいよ、あなた♡」って（笑）。そんなお悩み相談も聞いたりして。（この旅行で）本当に距離が一気に縮まって仲良くなれました！あと、一緒に焼肉も食べに行きました！ うるみんが「お肉が好き」ということで、一緒においしい焼肉屋さんに行ったりして、楽しかったですね。あっという間の2日間でした。ちなみに、私たちは12月に行ったんですよ。なので、クリスマスプレゼント交換会みたいなのもやったんですけど、「あれから3ヵ月も経っているんだ！ そんな前だったっけ!?」って今ビックリしています（笑）。そのときに、うるみんを私のお家に呼ぶって約束しました！ 最近やっとお家が片付いてきた感じがするから、うるみんも毎日忙しいと思うけど、ぜひ呼びたいなって思っています。もっと仲良くなりたいなって思えた2日間でした。



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＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624