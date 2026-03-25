お笑いタレント・もう中学生さん（43）が25日、自身の公式Ｘを更新し、結婚を発表しました。

もう中学生さんは直筆の文書で「日々、心からお世話になっております、もう中学生と申します。生まれて43年、お笑いを目指し24年、様々な方々にお世話になり、学ばさせていただき、応援・ご指導・ご鞭撻、助けていただいて今があります。あらためて本当にありがとうございます」と感謝を伝えました。

続けて「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました」と報告。「家にパンパンになっている小道具グッズやCD、お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です」と相手についても触れ、「これからお互いに守り守られ、更にのびのびすくすくと家庭を築いてゆきます」とコメントを発表しました。

さらに、「みなさまからいつもいただいているスペシャルなパワー、たくさんの応援やエール、そしてお笑いをくださり、本当にありがとうございます。今まで以上にキチンとがんばってお返しできるようお笑いをやらせていただきます、これからも何卒よろしくお願いいたします」と思いをつづりました。