ともに2児の父であるお笑いコンビ・かまいたちが24日、家庭学習サービスの発表会に登場。子育ての悩みを明かしました。

イベントでは、家庭学習サービスのリニューアルした学習教材を体験し、大興奮の様子を見せました。そんな2人は、ともに小学生の子どもを育てる父親。濱家隆一さん（42）は子どもの勉強について「“今やらなあかんことを、絶対に先にやらなあかんで。先にやることをやってから、やりたいことをやるんやで。それがちゃんとした生活を生むんやで”って、自分が全くやってなかったことを言っていますね、今。親になると言いますね…」と苦笑い。

一方、相方の山内健司さん（45）はというと「嫁が“勉強とか言った方がいいんじゃない？”って最初言ってたんですけど、“自分の自発的なものに任せた方がいいから、親がワーワー言わなくていいよ”って最初言ってたんですけど。あまりにやらなさすぎて今大慌てで言ってます。こんなやらないんだ、言わないと」とコメント。

勉強のことになるとついつい口うるさくなってしまう2人。しかし濱家さんは、勉強嫌いにさせないため、ある工夫をしているそうで「一番だめなのは（勉強に）とっかかること自体が、嫌だなって思うことがだめだと思っているので、導入部分をなるべくハードル下げて、楽しく気持ちよくできるようにって心がけていますね」と工夫を明かしました。

（3月25日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）