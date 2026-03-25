結婚生発表のもう中学生、お相手は俳優・モデルの恵理 恵理も発表「お仕事はこれからもマイペースに」
お笑い芸人のもう中学生（43）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』生放送SP（後7：00）に出演。埼玉・西武園ゆうえんちからの生放送で結婚報告した。お相手の俳優でモデルの恵理（32）も自身のインスタグラムで結婚を報告した。
【写真】美しい！結婚を生発表したもう中学生のお相手・恵理
もう中学生は番組で「発表団」というコントの中で「43歳になりました」「つまり厄年明けました」と報告。「もう1つ大切な報告したいことがあります」と前置きし、「結婚しました」と報告。有吉弘行と佐藤栞里が「ホントに？」「もう中さんが！？」と驚く中、「結婚いたしました」と明かした。
ここで、とにかく明るい安村が「（もう中学生に内緒で妻を）連れてきました！」とサプライズ演出し、安村の隣には後ろ姿の女性が。もう中学生は「えっ、ホントに!?」「来るなんて言ってなかった」と驚きをみせ、特効の中、奥さんを迎えに行くことに。ところが「違います、間違えています」とまさかの別人ドッキリ。「エリさんじゃない」「結婚は本当です。（でも）これは奥さんじゃない」と混乱するなか、「エリさんと結婚しました」と改めて報告。有吉と佐藤は「おめでとう、お幸せにね」と祝福した。
放送後、お相手の恵理はインスタグラムで「この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました」と報告。「優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。
続けて「これまでお仕事でお世話になった方々、応援してくださる皆様、関わり支えてくださった皆様に心から感謝しております。お仕事はこれからもマイペースに続けていきたいと思っています。今後ともよろしくお願い致します」と結んだ。
もう中学生もXで「有吉さんの壁にて、結婚の発表をさせていただきました!!!」と報告。画像では「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました」と伝えた。
「家にパンパンになっている小道具グッズやCD、お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です」と紹介し「これからお互いに守り守られ、更にのびのびすくすくと過程を築いてゆきます」と決意をつづった。
続けて「みなさまからいつもいただいているスペシャルなパワー、たくさんの応援やエール、そしてお笑いをくださり、本当にありがとうございます。今まで以上にきちんとがんばってお返しできるようお笑いをやらせていただきます、これからも何卒よろしくお願い致します」と結んだ。
もう中学生は、1983年2月14日生まれ、長野県出身。NSC東京7期生。バラエティー番組をメインに、映画の声優などでも活動している。恵理は1994年2月15日生まれ、長野県上田市出身。信州上田観光大使を務めている。
【写真】美しい！結婚を生発表したもう中学生のお相手・恵理
もう中学生は番組で「発表団」というコントの中で「43歳になりました」「つまり厄年明けました」と報告。「もう1つ大切な報告したいことがあります」と前置きし、「結婚しました」と報告。有吉弘行と佐藤栞里が「ホントに？」「もう中さんが！？」と驚く中、「結婚いたしました」と明かした。
放送後、お相手の恵理はインスタグラムで「この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました」と報告。「優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。
続けて「これまでお仕事でお世話になった方々、応援してくださる皆様、関わり支えてくださった皆様に心から感謝しております。お仕事はこれからもマイペースに続けていきたいと思っています。今後ともよろしくお願い致します」と結んだ。
もう中学生もXで「有吉さんの壁にて、結婚の発表をさせていただきました!!!」と報告。画像では「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました」と伝えた。
「家にパンパンになっている小道具グッズやCD、お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です」と紹介し「これからお互いに守り守られ、更にのびのびすくすくと過程を築いてゆきます」と決意をつづった。
続けて「みなさまからいつもいただいているスペシャルなパワー、たくさんの応援やエール、そしてお笑いをくださり、本当にありがとうございます。今まで以上にきちんとがんばってお返しできるようお笑いをやらせていただきます、これからも何卒よろしくお願い致します」と結んだ。
もう中学生は、1983年2月14日生まれ、長野県出身。NSC東京7期生。バラエティー番組をメインに、映画の声優などでも活動している。恵理は1994年2月15日生まれ、長野県上田市出身。信州上田観光大使を務めている。