「ブルー × イエロー」で春っぽさUP！【GU】40・50代の爽やか見え♡「最旬コーデ」
春らしいコーデを楽しむなら、今季は「ブルー × イエロー」の組み合わせに挑戦してみて。爽やかなブルーに明るいイエローを合わせることで、ぐっと春らしい軽やかな雰囲気が生まれる予感。今回は【GU（ジーユー）】スタッフが提案する「最旬コーデ」をご紹介します。
ライトトーンで作る爽やかな春コーデ
ブルーのストライプシャツに、イエローパーカを肩掛けした爽やかな春コーデ。クリーンなシャツはカラーアイテムでも派手になりすぎず、大人っぽくきれいめな雰囲気。ボリュームのある白スカートを合わせることで、女性らしさや上品さを演出。きれいめとカジュアルのバランスが絶妙で、大人世代におすすめしたい着こなしです。
イエロートップスで顔まわりをパッと明るく
イエローのスウェットシャツに淡色ジーンズを合わせた、春らしいカジュアルコーデ。優しい雰囲気のイエローがコーデのアクセントになり、シンプルなデニムスタイルでもおしゃれに見せてくれそうです。40・50代のコーデでも取り入れやすく、顔まわりをパッと明るく見せてくれるのも嬉しいポイント。
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Writer：licca.M