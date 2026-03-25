「ブルー × イエロー」で春っぽさUP！【GU】40・50代の爽やか見え♡「最旬コーデ」

春らしいコーデを楽しむなら、今季は「ブルー × イエロー」の組み合わせに挑戦してみて。爽やかなブルーに明るいイエローを合わせることで、ぐっと春らしい軽やかな雰囲気が生まれる予感。今回は【GU（ジーユー）】スタッフが提案する「最旬コーデ」をご紹介します。

ライトトーンで作る爽やかな春コーデ

ブルーのストライプシャツに、イエローパーカを肩掛けした爽やかな春コーデ。クリーンなシャツはカラーアイテムでも派手になりすぎず、大人っぽくきれいめな雰囲気。ボリュームのある白スカートを合わせることで、女性らしさや上品さを演出。きれいめとカジュアルのバランスが絶妙で、大人世代におすすめしたい着こなしです。

イエロートップスで顔まわりをパッと明るく

イエローのスウェットシャツに淡色ジーンズを合わせた、春らしいカジュアルコーデ。優しい雰囲気のイエローがコーデのアクセントになり、シンプルなデニムスタイルでもおしゃれに見せてくれそうです。40・50代のコーデでも取り入れやすく、顔まわりをパッと明るく見せてくれるのも嬉しいポイント。

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Writer：licca.M