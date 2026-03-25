桜いーーーっぱい！！【セブン-イレブン】春を感じるビジュにときめく♡「新作スイーツ」

【セブン-イレブン】では、桜、いちご、抹茶といった春を感じる素材を使った本格スイーツを販売中。今回は、味だけでなく見た目からも満足できそうな、「新作スイーツ」をピックアップします。スイーツマニアおすすめポイントとあわせて紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。

もちもち食感に包まれたいちごと桜の香り

スイーツブロガーの@sujiemonさんが、「さくらの香りと苺の甘酸っぱさが最高」と絶賛するのが、「もっちり和クレープ さくらといちご」です。@sujiemonさんによると、「しっとりもちもち食感」というほんのりピンク色のクレープ生地で、さくらクリームとさくら餡、いちごソースを包んでいます。公式サイトによると、「果肉入りいちごソース」とのことで、口いっぱいに、春らしい味や香りを感じられそうです。販売価格は、\280（税込）です。

春を感じるキュートなプリン

淡いピンク色が可愛い「とろけるさくらミルクプリン」も、春の香りを満喫できそう。@sujiemonさんによると、「どこを食べても桜が香ります」とのこと。公式サイト曰く「さくらミルクプリンとさくらソース、さくらホイップクリームで仕立てた、春を感じるプリン」なのだそう。お花見気分を、スイーツからも楽しめるはず。桜のスイーツが好きな人なら、要チェックと言えるかも。価格は\302（税込）です。

いちごが丸ごと入った抹茶味の大福

抹茶の色がインパクト抜群のこちらは、「まるごと一粒 宇治抹茶苺大福」。きれいなグリーンの大福生地の中には、宇治抹茶あんといちごが丸ごと入っています。@masaki_19740913さんも、「これは美味しかった」とお気に入りの様子。抹茶といちごの組み合わせで、春を感じてみてはいかがでしょうか。販売価格は\280（税込）です。

春の和菓子と言えばこれ！

春を感じる和菓子を食べたいならこちらの「北海道十勝産小豆使用 桜もち」がおすすめです。粒感のあるピンクのもちもち生地で包むのは、北海道十勝産小豆を使ったこしあん。塩漬けのさくらがトッピングされた、春の定番とも言える和菓子です。@masaki_19740913さんも、「桜もちがでてくると春の訪れを感じますね」と、セブンの新作スイーツで春を感じている様子。\203（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

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※こちらの記事では@sujiemon様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A