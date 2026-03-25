斎藤工さんの"秘密基地"は静寂のEV！ TOYOTA「bZ4X」365 SCENES 第2弾

記事ポイント TOYOTA「bZ4X」の日常を描く「365 SCENES」第2弾がPen Onlineで公開中斎藤工さんが長編初監督作『blank13』の撮影地・栃木県足利市をドライブ静粛性の高いEV車内が”秘密基地”のような思考空間に TOYOTA「bZ4X」の日常を描く「365 SCENES」第2弾がPen Onlineで公開中斎藤工さんが長編初監督作『blank13』の撮影地・栃木県足利市をドライブ静粛性の高いEV車内が”秘密基地”のような思考空間に

TOYOTAの電気自動車「bZ4X」とともに過ごす心地よい日常を描く「365 SCENES」の第2弾が公開されています。

俳優・映画監督の斎藤工さんを起用し、栃木県足利市を巡りながら”過去と未来”をつなぐドライブ旅の様子を、ウェブメディア「Pen Online」にて届けます。

TOYOTA「bZ4X」365 SCENES 第2弾

企画名：365 SCENES 第2弾出演：斎藤工さん公開日：2026年3月23日（月）掲載メディア：Pen Onlineロケ地：栃木県足利市

「365 SCENES」は、平日や休日、街乗りや遠出など、日常のあらゆるシーンに寄り添う「bZ4X」との暮らしを描くシリーズです。

第2弾では、俳優そして映画監督として表現を軸にマルチに活躍する斎藤工さんが、長編初監督作『blank13』の撮影地である栃木県足利市を「bZ4X」とともに巡ります。

歴史に想いを馳せながら未来を見据える旅路が、動画とともに描かれています。

深い思考を生み出す、静かな空間と心地よい移動

栃木県足利市は、斎藤さんにとって映画やドラマの撮影で何度も足を運んでいる街です。

今回は「土地を素材として見る」監督の目線ではなく、「bZ4X」とともに街や建物の歴史を感じ、その積み重ねによってできる”今”と”未来”を見つめる旅路となっています。

「bZ4X」は、給油のためにどこかへ立ち寄る余計なタスクが不要な利便性と、滑らかな発進・低重心による安定した走りで斎藤さんのドライブを支えます。

静粛性の高い車内は、アイディアを考えたり表現を思い描いたりする”秘密基地”のような空間になっています。

都市から自然豊かなワインディングまで、「bZ4X」は移動手段にとどまらず乗る人に寄り添いながら多彩な役割を果たす一台です。

歴史に触れながら、未来を見据える旅

斎藤さんが旅の中で訪れているのは、100年以上の歴史を持つトチセン赤レンガ捺染工場や、日本最古の学校として知られる足利学校など、長い時間を重ねている場所です。

最新のBEV「bZ4X」で受け継がれている建築や文化を巡ることで、「過去は保存されるものではなく、現在と地続きに機能している」という感覚が生まれます。

斎藤さんは1981年生まれで、俳優として『禍禍女』やNetflix映画『This is I』など数々の作品に出演し、4月3日には香港映画『殺手#4』の日本公開も控えています。

ドキュメンタリー映画『大きな家』では企画・プロデュースを手がけるなど、特定の肩書きに収まらない幅広い活動を展開しています。

“ゼロを超えた価値を生み出す”という思想から生まれた「bZ4X」と、既存の枠にとらわれない斎藤さんの姿勢は、どこか通じるものがあります。

「bZ4X」との旅を通じて、歴史に想いを馳せながら未来を見据えていく様子が描かれています。

静粛性の高い車内空間が、ドライブ中の思考やひらめきを深める”秘密基地”となっています。

自宅や外出先での充電に対応し、給油の手間なく思い立った時にどこまでも駆けられる利便性が魅力です。

都市に馴染む先進的なデザインと安定した走行性能で、歴史ある街並みから自然豊かな山道まであらゆるシーンに溶け込みます。

TOYOTA「bZ4X」365 SCENES 第2弾の紹介でした。

よくある質問

Q. 「365 SCENES」第2弾はどこで見られますか？

A. ウェブメディア「Pen Online」にて2026年3月23日から公開されています。

Q. TOYOTA「bZ4X」はどのような車ですか？

A. TOYOTAのBEV（電気自動車）で、自宅や外出先での充電に対応し、滑らかな発進と低重心による安定した走り、静粛性の高い車内空間を備えています。

都市に馴染む先進的なデザインとゆとりある室内空間が特徴です。

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