あの頃のワクワクが手のひらに蘇る！ プレミアムバンダイ「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」

記事ポイント ミニモニ。結成25周年記念の大人向けなりきりコレクションアイテムレンチキュラー待ち受け画面やフルバージョン楽曲などギミックが充実プレミアムバンダイにて4,950円（税込）で予約受付中 ミニモニ。結成25周年記念の大人向けなりきりコレクションアイテムレンチキュラー待ち受け画面やフルバージョン楽曲などギミックが充実プレミアムバンダイにて4,950円（税込）で予約受付中

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」の予約受付が行われています。

ミニモニ。結成25周年を記念した、大人のためのなりきり仕様のコレクションアイテムです。

価格は4,950円（税込）で、2026年9月のお届け予定となっています。

プレミアムバンダイ「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」

価格：4,950円（税込）送料・手数料別途予約期間：2026年3月20日（金）16時〜2026年5月20日（水）23時予定商品お届け：2026年9月予定対象年齢：15才以上電池：LR44×2（付属）販売ルート：プレミアムバンダイ発売元：株式会社バンダイ

「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」は、MVに登場するミニモニ。テレフォンを大人向けに再現したアイテムです。

全長約21cmの片手で持てるサイズ感で、手に取るたびにあの頃のワクワクした気持ちが蘇る仕上がりとなっています。

つやつや塗装の豪華な外観

本体にはつやつや塗装が施されており、MVに登場する商品の可愛らしさを豪華に再現しています。

ピンクのウサギ耳型折りたたみ携帯のデザインで、液晶画面にはキャラクターが表示されます。

テンキーや通話・メールボタンも備えた本格的な仕上がりです。

女性の手のひらにすっぽり収まるコンパクトなサイズ感も魅力のひとつです。

背面にはニッコリ笑顔のキャラクターイラストが大きくプリントされています。

本体開時のサイズは約W65mm×約H210mm×約D41mm、閉時は約W65mm×約H120mm×約D44mmです。

フルバージョン楽曲＆レンチキュラーギミック

ボタンを押すと『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』のフルバージョンが流れます。

着信メロディのほか、操作音やメール受信音、電話音やツーツー音など、さまざまな懐かしいメロディを楽しめます。

ボタンを押すたびにさまざまな音声が再生される、遊び心あふれる仕様です。

待ち受け画面にはレンチキュラー仕様が採用されており、見る角度によって絵柄が変化します。

ウサギ着ぐるみ姿のキャラクター単体イラストが表示される画面もそのひとつです。

4人のウサギ着ぐるみキャラクターが集合した黄色チェック柄の待ち受け画面も搭載されています。

角度を変えて絵柄の変化を楽しめる、コレクション心をくすぐるギミックとなっています。

つやつや塗装の豪華な外観に、フルバージョン楽曲とレンチキュラー画面を搭載した充実の内容です。

ミニモニ。ファンはもちろん、当時を知る大人世代にとって特別なコレクションアイテムとなっています。

予約期間は2026年5月20日23時までで、準備数に達した場合は販売が終了する可能性があります。

プレミアムバンダイ「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」の価格と予約期間は？

A. 価格は4,950円（税込・送料手数料別途）です。

予約期間は2026年3月20日16時から2026年5月20日23時までの予定で、プレミアムバンダイにて受付しています。

Q. どのような機能が搭載されていますか？

A. 『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』のフルバージョンや着信メロディ、操作音、メール受信音、電話音、ツーツー音などが搭載されています。

また、待ち受け画面は見る角度で絵柄が変わるレンチキュラー仕様です。

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