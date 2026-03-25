主要14アレルゲン不使用でも味に妥協なし！ Creative Nature「クリエイティブネイチャー」
記事ポイント英国発のアレルゲンフリーブランド「Creative Nature」が日本に上陸ナッツ・グルテン・乳製品など主要14アレルゲン不使用スナック・ベーキングミックス・スナックバーの3カテゴリを展開
英国発のフリーフロムブランド「Creative Nature（クリエイティブネイチャー）」が日本に上陸しています。
アレルゲンに配慮しながらもおいしさを追求したスナックやベーキングミックスを展開し、世界中で注目を集めるブランドです。
Creative Nature「クリエイティブネイチャー」
ブランド名：Creative Nature（クリエイティブネイチャー）原産国：英国主要14アレルゲン不使用のフリーフロム製品
Creative Natureは、ナッツ・グルテン・乳製品など主要アレルゲンを使用しない”フリーフロム”製品に特化しています。
創業者のJulianne Ponan氏自身が重度のアレルギーを持ち、「誰もが安心して楽しめるおいしさ」を追求し続けるブランドです。
英国のGreat Taste Awardsをはじめ多くの食品賞で高く評価されており、原材料の選定からパッケージまで環境負荷を抑えた取り組みも行っています。
Salt & Vinegar Crispy Things（ソルトビネガークリスピーシンズ）
軽い食感とクセになるフレーバーが魅力のスナックです。
英国らしい酸味が効いたソルトビネガー味で、販売予定価格は270円（税込）となっています。
Baking Mixes（ベーキングミックス）
自宅で簡単にケーキやブラウニー、パンケーキなどが作れるミックス粉です。
アレルゲンフリーとは思えない本格的な仕上がりが楽しめます。
販売予定価格は1,836円（税込）となっています。
Berry & Beetroot Snack Bar（ベリービートルーツ スナックバー）
小腹満たしにぴったりのバータイプです。
持ち運びにも便利で、販売予定価格は378円（税込）となっています。
主要14アレルゲン不使用でありながら、しっかりとした風味と食感が楽しめます。
スナックからベーキングミックスまで、日常のさまざまなシーンに対応するラインナップが揃っています。
アレルギーの有無を問わず安心して選べる、食の新たな選択肢です。
Creative Nature（クリエイティブネイチャー）の紹介でした。
よくある質問
Q. Creative Natureはどのようなアレルゲンに対応していますか？
A. ナッツ、グルテン、乳製品、卵など主要14アレルゲンを使用していないフリーフロム製品です。
Q. Creative Natureはどのような賞を受賞していますか？
A. 英国のGreat Taste Awardsをはじめ、多くの食品賞で高い評価を受けています。
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