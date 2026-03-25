主要14アレルゲン不使用でも味に妥協なし！ Creative Nature「クリエイティブネイチャー」

記事ポイント 英国発のアレルゲンフリーブランド「Creative Nature」が日本に上陸ナッツ・グルテン・乳製品など主要14アレルゲン不使用スナック・ベーキングミックス・スナックバーの3カテゴリを展開 英国発のアレルゲンフリーブランド「Creative Nature」が日本に上陸ナッツ・グルテン・乳製品など主要14アレルゲン不使用スナック・ベーキングミックス・スナックバーの3カテゴリを展開

英国発のフリーフロムブランド「Creative Nature（クリエイティブネイチャー）」が日本に上陸しています。

アレルゲンに配慮しながらもおいしさを追求したスナックやベーキングミックスを展開し、世界中で注目を集めるブランドです。

Creative Nature「クリエイティブネイチャー」

ブランド名：Creative Nature（クリエイティブネイチャー）原産国：英国主要14アレルゲン不使用のフリーフロム製品

Creative Natureは、ナッツ・グルテン・乳製品など主要アレルゲンを使用しない”フリーフロム”製品に特化しています。

創業者のJulianne Ponan氏自身が重度のアレルギーを持ち、「誰もが安心して楽しめるおいしさ」を追求し続けるブランドです。

英国のGreat Taste Awardsをはじめ多くの食品賞で高く評価されており、原材料の選定からパッケージまで環境負荷を抑えた取り組みも行っています。

Salt & Vinegar Crispy Things（ソルトビネガークリスピーシンズ）

軽い食感とクセになるフレーバーが魅力のスナックです。

英国らしい酸味が効いたソルトビネガー味で、販売予定価格は270円（税込）となっています。

Baking Mixes（ベーキングミックス）

自宅で簡単にケーキやブラウニー、パンケーキなどが作れるミックス粉です。

アレルゲンフリーとは思えない本格的な仕上がりが楽しめます。

販売予定価格は1,836円（税込）となっています。

Berry & Beetroot Snack Bar（ベリービートルーツ スナックバー）

小腹満たしにぴったりのバータイプです。

持ち運びにも便利で、販売予定価格は378円（税込）となっています。

主要14アレルゲン不使用でありながら、しっかりとした風味と食感が楽しめます。

スナックからベーキングミックスまで、日常のさまざまなシーンに対応するラインナップが揃っています。

アレルギーの有無を問わず安心して選べる、食の新たな選択肢です。

Creative Nature（クリエイティブネイチャー）の紹介でした。

よくある質問

Q. Creative Natureはどのようなアレルゲンに対応していますか？

A. ナッツ、グルテン、乳製品、卵など主要14アレルゲンを使用していないフリーフロム製品です。

Q. Creative Natureはどのような賞を受賞していますか？

A. 英国のGreat Taste Awardsをはじめ、多くの食品賞で高い評価を受けています。

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