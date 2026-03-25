参加費無料で春の工作体験！ クイーンズスクエア横浜「春の訪れを感じよう！はるいろキッズワークショップ」

記事ポイント 2026年3月28日・29日にクイーンズスクエア横浜で開催される参加費無料の親子向け工作イベントおうち型バッグと万華鏡の日替わり2プログラムで春色の作品づくりを体験さくらフェスタ連携で先着300名のお子様に「桜の物語工作ブック」をプレゼント 2026年3月28日・29日にクイーンズスクエア横浜で開催される参加費無料の親子向け工作イベントおうち型バッグと万華鏡の日替わり2プログラムで春色の作品づくりを体験さくらフェスタ連携で先着300名のお子様に「桜の物語工作ブック」をプレゼント

クイーンズスクエア横浜にて、春休みの親子向け体験型イベント「春の訪れを感じよう！

はるいろキッズワークショップ」が開催されます。

2026年3月28日と29日の2日間、”春色”をテーマにした工作プログラムが楽しめるイベントです。

参加費無料・事前申込不要で、どなたでも気軽に参加できます。

クイーンズスクエア横浜「春の訪れを感じよう！はるいろキッズワークショップ」

開催日時：2026年3月28日(土)・29日(日) 11:00〜17:00（最終受付16:30）会場：クイーンズスクエア横浜 ステーションコアB1F（スーパースポーツゼビオ前）アクセス：みなとみらい線「みなとみらい」駅直結／JR・地下鉄「桜木町」駅 徒歩8分参加費：無料（事前申込不要・当日受付）※材料がなくなり次第終了

春らしいパーツやカラーを使った工作体験を通じて、季節を感じるものづくりが楽しめます。

両日ともに異なるプログラムを用意しており、2日間通して参加するのもおすすめです。

3月28日「Myおうちバッグをつくろう！春色デコレーションワークショップ」

3月28日は、自分だけの”おうち型バッグ”に春らしいパーツやカラーでデコレーションするワークショップを実施しています。

世界にひとつだけのオリジナルバッグが作れます。

3月29日「くるくるのぞいてみよう！春のきらきら万華鏡ワークショップ」

3月29日は、くるくる回してのぞくと春色のきらきら世界が広がる万華鏡づくりに挑戦できました。

自分で作った万華鏡で春の景色を楽しめるプログラムとなっています。

地域連携キャンペーン

2026年3月21日から29日に開催される「みなとみらい21さくらフェスタ2026」との連携キャンペーンも実施しています。

ワークショップ参加時に「さくらパスポート」を提示したお子様には、ノベルティ「桜の物語工作ブック」がプレゼントされます。

2日間合計で先着300名限定のため、なくなり次第終了です。

「桜の物語工作ブック」は、桜の種類や特徴の紹介も盛り込んだ、ものづくりと想像力を育む工作ブックとなっています。

「みなとみらい21さくらフェスタ2026」は、みなとみらい21地区の”さくら通り”を中心に開催される桜イベントです。

3月28日にはさくら通りが歩行者天国となり、パレードやグルメストリートなど多彩な催しが楽しめます。

さくらパスポートは、期間中に対象店舗で提示すると割引サービスやプレゼントがもらえるお得なサービスとなっています。

“春色”をテーマにした工作を通じて、親子で季節を感じるものづくり体験ができます。

参加費無料・事前申込不要のため、春休みのお出かけ先として気軽に立ち寄れるイベントです。

さくらフェスタとの連携でノベルティももらえる、みなとみらいの春を満喫できる内容となっています。

クイーンズスクエア横浜「はるいろキッズワークショップ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料で、事前申込不要・当日受付にて参加できます。

Q. 「桜の物語工作ブック」はどうすればもらえますか？

A. ワークショップ参加時に「さくらパスポート」を提示したお子様が対象で、2日間合計先着300名限定となっています。

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